夜王丨黃子華預告今晚10點破億即開夜場魚蛋檔 拍續集讓俾劉青雲：我唞幾個月 鄭秀文成「準億后」感謝各行各業支持

黃子華、鄭秀文（Sammi）、何啟華、楊偲泳及楊偉倫等今日（21日）到大圍的商場出席《夜王》衝擊1億票房答謝會，吸引大批市民圍觀，場面墟冚。大會宣布截至下午一點，票房已達9,950萬，眾人在台上多謝大家支持外，也為汽球充氣寓意為票氣打氣。眾人在台上更high爆跳舞。

黃子華預告破億開夜場賣魚蛋

「V姐」Sammi多謝大家，指電影好似全部人一起去參與，過億就全靠大家，更提議達標再搞記者會。子華指現在過億票房有三部，如果《夜王》過億就第四部，笑言問過AI預算明早10點會到1億，但希望今晚10點可破億，靠大家戰勝AI。導演吳煒倫笑指子華可改名做「億神」，而子華則表示若今晚10點破億就開夜場賣魚蛋。麗英指曾講過1億時着護士裝，現在已預備好，楊偉倫就謂做病人、盧鎮業指自己做醫生程至美，至於芯駖表示會翻着譚旻萱着爛的黑絲，楊偲泳指1億後想拍喪屍、爭產類的電影。

Sammi幫手拮魚蛋

黃子華與Sammi一定受訪，提到兩人將成為「億神」和「億后」，子華坦言這是很困難的事，對於他將破歷史擁有3套過億票房的電影，他說：「都唔係咁易，好奇蹟，（會同劇組食飯？）希望，我叫過好多次，冇人彩我，可能大家都係等緊過億，有個好好嘅理由去食一餐。」他又指若開夜場，就算賣魚蛋都開心，可考慮期間限定，又指剛去完韓國旅行，見街邊有檔口賣嘢，覺得如果香港夜晚有檔口賣東西也不錯，更指可由細場開始做大。Sammi對於成「準億后」感覺特別，她笑言要托子華鴻福：「都開心嘅，同埋覺得呢個唔係淨係我哋劇組同演員嘅事，係呢個城市同好多地方嘅人一齊去參與嘅一件事，如果聽日真係破到億，都係大家嘅功勞，拍咗戲最重要係觀眾入場支持，同埋最開心唔單只係叫座，仲叫好，好似子華上次講，令到呢個地方嘅人有多啲朝氣，大家又有啲力量，我覺得呢樣嘢最寶貴，都係子華最希望做到。」子華指電影能夠破紀錄之餘各行各業也可以破紀錄，這樣元氣會越來越大，大家都會好。提到子華開魚蛋檔，問到Sammi會開什麼？她笑指會幫手去拮魚蛋。

黃子華感謝歐陽萬成帶他們到國際

對於是否有加長版？子華坦言沒聽過，希望大家也不要信訛傳：「起碼我唔知，不過可能大家都想睇多啲，但相信導演剪咗呢個版係佢認為最好，都證實咗係，大家都睇得好開心。」至於續集方面，子華表示應該是要等謝師宴再傾，希望有這機會，提到有好多人例如歐陽萬成和劉青雲也表示想參演，而歐陽萬成更表示不介意反串，他指要多謝對方，更謂可將他們帶到去國際，至於劉青雲也恨做「夜王」，子華說：「佢拍埋啲戲好齋好行，搵個女人睇吓都冇，我好明白佢，佢唯一嗰次見到個女人（鄭秀文），佢隻眼又見到鬼，你話佢咁嘅世界，點會唔想入下啲夜場。（拍續集受佢玩？）青雲哥我讓俾佢，我唞幾個月啦！」