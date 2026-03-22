陳慧琳遭男狂迷逼埋牆角危在旦夕  嚇得花容失色靠一招化解危機  獲網民激讚高EQ

現年53歲的天后陳慧琳（Kelly）向來以親民形象見稱，近日在內地出席活動時，竟慘遇狂迷上演一幕電梯驚魂。幸好見慣風浪的陳慧琳臨危不亂，憑藉冷靜與智慧成功化險為夷，其高EQ的應對方式事後更獲網民一面倒激讚。

陳慧琳於內地遇狂迷驚魂

事件發生在日前，陳慧琳於內地與工作人員結束活動、正準備乘搭升降機離開。從網上流傳的影片可見，當時陳慧琳已身處升降機內，表情輕鬆。突然，一名身穿厚重外套的男狂迷手持手機，情緒激動地試圖衝入升降機，要求與偶像合照。

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狂迷恐武有力逼近陳慧琳

現場兩名男性工作人員見狀，立即奮力上前阻攔，與該名男粉絲發生激烈拉扯。然而，該狂迷竟發揮蠻力、硬生生衝破兩人的防線，成功闖入升降機內。他更隨即轉身用手「撳實部𨋢」，阻止升降機門關上，場面一度陷入僵持，氣氛極度緊張。

陳慧琳被逼埋牆角花容失色

面對這突如其來的衝擊，原本站在升降機後方的陳慧琳，臉上瞬間失去笑容，取而代之的是驚訝與恐慌。當狂迷與工作人員一同擠入狹小的空間時，她嚇得不由自主地向後退了一步，雙手緊握，面露恐慌神色，幾乎被「逼埋牆角」。雖然身陷險境，但陳慧琳仍嘗試穩住對方情緒，輕聲說：「Calm down（冷靜）」。

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陳慧琳機智化解危機

眼見對方未有理會，為避免事件惡化，陳慧琳機智地以退為進，主動提出「我出來，我出來」，表示願意走出升降機與他合照。此話一出，該名狂迷終於冷靜下來，並開始專心準備手機。成功化解危機的陳慧琳，甫走出升降機便恢復鎮定，更處之泰然地對著正在摸索手機的狂迷催促道：「哎呀！快啲啦、快啲啦」，一句話瞬間將緊張氣氛轉化為輕鬆，盡顯天后風範。

陳慧琳EQ高獲激讚

最終，在工作人員協助下，該名粉絲如願與陳慧琳拍下合照，心滿意足地離開。影片曝光後，大批網民稱讚陳慧琳的臨場反應，認為她在受驚的情況下，仍能保持得體和善解人意，冷靜地化解了一場潛在的衝突，大讚「EQ高」、「人美心善，智慧與美貌並重」。