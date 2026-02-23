陳慧琳都係《中年好聲音》粉絲 選手追星被天后認出 即場點評：你唱歌好掂，我有睇呀

樂壇天后陳慧琳（Kelly）日前為JACE陳凱詠的紅館演唱會擔任表演嘉賓，演出結束後，向來以親民見稱的陳慧琳，特意走到紅館停車場門外，與一眾苦候多時的忠實粉絲見面。在人群當中，眼尖的陳慧琳竟一眼認出《中年好聲音3》的參賽者侯靜伊（Connie Hau），更主動與她親切互動，場面溫馨，旋即在網上引起熱議。

陳慧琳點名讚賞侯靜伊

據了解，侯靜伊當晚亦是座上客，欣賞完陳凱詠及陳慧琳的精彩演出後，便化身小粉絲，在寒風中與其他歌迷一同等候，期望能與偶像陳慧琳近距離接觸。沒想到，當陳慧琳現身時，不僅留意到她，更跟她親切聊天，陳慧琳表示：「你咁熟口面嘅？」侯靜伊即場自我介紹，陳慧琳聞言大感驚喜並讚她唱歌好聽，「係呀！你唱歌好掂！我有睇呀！我好鍾意你把聲㗎！怪唔知咁熟口面！」突如其來的鼓勵讓侯靜伊又驚又喜，當場感動落淚。

侯靜伊分享感動時刻

事後，侯靜伊在IG分享了這段難忘的經歷，並上傳了與陳慧琳的珍貴自拍合照。她在帖文中激動地表示，自己從小就是陳慧琳的歌迷，沒想過偶像會認得自己。她更提及，自己曾在Hi-Fi碟中翻唱過陳慧琳的經典金曲《誰願放手》，這次「追星成功」的體驗對她意義重大。

