《中年好聲音4》評審團內幕大公開！海兒感情狀態大逼供 譚輝智驚爆周國豐拖女行街？

影視圈
更新時間：22:57 2026-02-22 HKT
發佈時間：22:57 2026-02-22 HKT

今晚（22日）播出的TVB節目《一周星星》邀請到《中年好聲音4》的四位評審：肥媽（Maria Cordero）、周國豐、張佳添、海兒擔任嘉賓，在主持人許文軒的引導下，一眾評審放下平時的嚴肅形象，互相爆料，揭露了許多不為人知的私密趣事。

海兒被逼供感情狀況

節目中，眾人便圍繞海兒的感情狀況展開「逼供」。肥媽（Maria Cordero）笑言：「以你這樣的樣貌，若說沒有男朋友，700多萬香港人，起碼700萬個不信！」眾人你一言我一語，讓海兒難以招架。雖然在場人士都好奇海兒的感情狀態，但她始終沒有鬆口。當被問到詳細的擇偶條件時，海兒表示，自己對伴侶的外型、學歷沒有特定要求，但最重要的一點是：「最好是喜歡打遊戲機！」海兒解釋，如果另一半打遊戲比她厲害，能「Carry我（帶領我）」，她會覺得對方非常帥氣。這番新潮的愛情觀讓肥媽不禁感嘆：「這就是代溝（Generation Gap）！我們以前拍拖要談心，他們現在不用說話，打機就夠！」

周國豐被爆拖女行街？

正當大家熱烈討論「電競男友」的話題時，炮火突然轉向曾經失婚的評審周國豐。節目播出《中年好聲音2》亞軍譚輝智的片段，他在片中「指控」周國豐，聲稱前一天在街上碰到他與一位神秘女子拖著手，見到自己後更立刻鬆開。面對突如其來的「爆料」，周國豐顯得手足無措，先是否認，笑罵譚輝智學壞了，但他最後都沒有公開女方身份，在場人士亦未見追問下去。

最後，周國豐也分享了自己的感情觀。他坦言已經習慣了單身模式，非常享受個人空間。他笑稱，即使將來拍拖，也希望與伴侶住在同一棟大廈的不同單位（AB單位），既能保持親密，又能擁有各自的私人領域，可見他對個人空間的重視。

