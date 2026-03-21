BTS光化門回歸騷獲4萬觀眾撐場 直認重返舞台前感焦慮緊張 RM腳踝受傷全程坐或企定定

暌違3年5個月之後，BTS（防彈少年團）終於以7人完整陣容重登舞台。今晚（21日）他們在光化門廣場舉行「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」演唱會，除了現場近4萬名觀眾撐場之外，演唱會亦透過Netflix在全球同步直播。

Jungkook、Jin久未體驗公開演唱感受

演唱會以隊長RM一聲「Hello」展開序幕，接着BTS以第5張正規專輯《ARIRANG》的歌曲《Body to Body》炒熱氣氛，然後陸續唱出《Hooligan》、《2.0》、《Aliens》和《FYA》等新歌。Jungkook說道：「今天是第一次公開演唱這些新歌。我很緊張，但也非常開心，感覺很新鮮。已經很久沒有公開演唱了，所以很激動。」Jin亦同意道：「我也很激動，因為已經很久沒有公開演唱了。上台前我說過：『我肯定會緊張得發抖，但我已經準備好要來個『麥克風掉落』了。結果『麥克風掉落』的瞬間就過去了。現場氣氛真的很好，看到大家喜歡這些新歌，我也感到非常振奮。」

Suga、V表示能在光化門演出感榮幸

Suga則提到了主打歌《ARIRANG》和光化門演出的意義，他說：「能夠在韓國最具歷史意義的地點——光化門演出，我們感到非常榮幸。這張專輯我們尤其想展現我們自己的特色，所以選擇了《ARIRANG》作為主打歌，並在光化門舉辦這場演出，以表達這種情感。」V則表達了他的期望：「正如Suga所說，能夠在這樣一個特別的地方回歸，感覺很特別。我們的ARMY們以及透過Netflix觀看的全世界觀眾都等了很久，希望我們的心意能夠傳達給大家。」J-Hope則用英語說道：「真不敢相信我們7個人今天能一起站在這個舞台上。你們等了很久，對我們準備好等待的東西。」

Jimin坦言曾感到害怕

除了期待重返舞台，他們亦直言在回歸前也曾感到焦慮，RM表示：「在這個轉折點，我反覆思考，問自己應該做出怎樣的選擇，我想成為怎樣的藝人，想創作怎樣的歌曲。答案就在我心中，那就是更仔細地傾聽自己的內心，毫不猶豫地擁抱我的擔憂、焦慮，甚至是迷茫BTS專輯中表達的目標。」Jimin亦坦言：「我們並沒有那麼特殊，就像你們一樣，我們也會時時刻刻感到害怕，在準備這個舞台的時候我也一直很害怕，但我堅信，如果我們大家一起努力，擁抱這些感受，總有一天我們會找到答案。」最後V補充說：「我們能做的就是不要停下腳步，而是繼續一步一步地發行音樂、進行表演，向ARMY們展現我們美好的一面。我相信這就是我們應該做的，我相信我們會繼續前進，我希望這首歌此刻能帶給你們一些安慰和力量。」

BTS下月展開世巡演出

而這夜他們亦為ARMY們施盡渾身解數，雖然RM綵排時腳踝受傷，只能全程企定定或是坐着演出，但他都有展現其唱功。而其餘6位成員則更加落力跳唱，直情跳埋RM那份，希望能給予ARMY最高質素的演出，而網民們看了直播均大讚他們狀態fit爆，於是更為期待將於下月中展開的BTS世巡演出。