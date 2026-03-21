54歲女星癌細胞已擴散至大腦 曾接受16次化療去年再現兩症狀 已到癌末階段醫生認無能為力

在大熱真人騷《Married At First Sight》 中，擔任情感專家而聞名的54歲Mel Schilling，在勇敢對抗癌症後，近期透露了其病情已進入末期的消息。在2023年確診結腸癌後，癌細胞已擴散至她的大腦，醫生告知已無進一步治療方案。

Mel Schilling暫別《Married At First Sight》

Mel Schilling早前宣布暫別《Married At First Sight》的專家小組，電視台確認，專家John Aiken將接替她在節目中的位置。在最新一集《Married At First Sight》播出前，電視台播放了一段John Aiken的感人影片。他表示：「Mel Schilling不僅是同事，更是我們的家人。當她專注於健康時，我們的心與她同在。」這段真誠的致敬展現了團隊對Mel Schilling深厚的支持與關愛。

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Mel Schilling癌細胞擴散至腦部

Mel Schilling早前透露在拍攝節目期間經歷了16次化療。然而，在聖誕節期間，她開始出現嚴重頭痛及右半身麻痺的症狀，檢查後發現癌細胞已擴散至腦部。儘管醫生告訴她，對她的癌症已經無能為力，她仍堅強表示會奮鬥到最後一刻，並感謝大眾的支持。Mel Schilling也藉此機會提醒公眾：「如果感覺身體有任何不對勁，請及時檢查，這或許能拯救你的生命。」

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