方皓玟演唱會緊急取消 開唱前夕驚爆身體出事被醫生勸停工：這個消息我都好唔想同大家講

方皓玟（小明）演唱會之前原定在25年除夕倒數舉行，但因宏福苑意外而延期至3月21日。本來今日（21日）假觀塘海濱活動空間舉行的《方皓玟約你落觀濱演唱會》，再次出現突發情況，在開唱前夕突然宣布取消。主辦單位及方皓玟本人均發出公告，表示因方皓玟患上嚴重感冒及失聲，經醫生建議需即時休息，無奈做出此困難決定。

方皓玟患嚴重感冒取消演唱會

主辦單位在公告中解釋：「惟因演出歌手方皓玟患上嚴重感冒，經醫生建議目前身體狀況並不適合進行演出，為保障演出質素及歌手健康，主辦單位經審慎考慮後，決定取消是次演唱會。」主辦方對造成觀眾不便深表歉意，並已安排退票流程。已購票的觀眾將在14個工作天內收到票務平台的電郵通知，辦理相關退票事宜。

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方皓玟聲帶失聲狀態不穩

與此同時，方皓玟昨晚（20日）深夜亦於IG發文向歌迷致歉，字裡行間充滿無奈與不捨。她寫道：「對唔住，這個消息我都好唔想同大家講。」她透露自己身體狀況突然出現問題，導致聲帶失聲，狀態很不穩定。

方皓玟強調自己對專業的堅持，因此取消演出是一個極其困難的決定。她感性地表示：「呢個唔只係一場show，而係一次好重要嘅見面。」她為影響到已準備好前來的觀眾感到非常抱歉，並感謝大家一直以來的支持與體諒。文末她承諾：「等我休息好，我一定會再用最好嘅狀態同你哋見面。」

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