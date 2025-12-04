方皓玟除夕演唱會延期：社會氣氛不宜進行慶祝活動

方皓玟原定於2025年12月31日假觀塘海濱活動空間舉行《方皓玟除夕約你落觀濱演唱會》，因大埔發生嚴重火災主辦方宣布延期舉行。

後續安排另行公布

主辦方指：「因應近日香港大埔發生嚴重火災事故，考慮到現時社會氣氛不適宜進行慶祝活動，主辦單位與方皓玟商討後決定延期舉行。衷心感謝各位觀眾的支持與理解。已購票人士可辦理退票手續，退款金額為門票面值（不包括購票時之手續費）。」演唱會的後續安排及最新消息，將於官方平台另行公布。