方皓玟除夕演唱會延期：社會氣氛不宜進行慶祝活動
更新時間：15:45 2025-12-04 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-04 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-04 HKT
方皓玟原定於2025年12月31日假觀塘海濱活動空間舉行《方皓玟除夕約你落觀濱演唱會》，因大埔發生嚴重火災主辦方宣布延期舉行。
後續安排另行公布
主辦方指：「因應近日香港大埔發生嚴重火災事故，考慮到現時社會氣氛不適宜進行慶祝活動，主辦單位與方皓玟商討後決定延期舉行。衷心感謝各位觀眾的支持與理解。已購票人士可辦理退票手續，退款金額為門票面值（不包括購票時之手續費）。」演唱會的後續安排及最新消息，將於官方平台另行公布。
最Hit
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金 加入保良局身居要職 遇80歲婆婆無家可歸心酸
2025-12-03 17:00 HKT
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
2025-12-03 12:39 HKT
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
2025-12-03 14:53 HKT