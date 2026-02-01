Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方皓玟3月開演唱會嘉賓大賣關子 恨拍拖公開招親：年紀細幾年又可以溝通

影視圈
更新時間：21:15 2026-02-01 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-01 HKT

方皓玟到觀塘出席《方皓文約你落觀濱演唱會》發布會，她指演唱會原定在除夕倒數舉行，但因宏福苑意外而延期至3月21日，笑言大家若想倒數當晚也可以安排，歌單方面安排了很多因「黑歷史」而不喜歡唱的歌，嘉賓則是秘密，自覺成長了形容是一下子開竅，因此今次演出也想多做嘗試。

計劃到外地演出

方皓玟指第一次拍劇是在亞視，當時與關楚耀及陳蕾合作，自此未再拍劇，直至最近才拍了一部作品，亦會為電影唱主題曲，以及為其他歌手作曲。她指除了今次演出外，亦計劃到外地演出，內地同樣不抗拒，最重要是時間上可以配合。方皓玟預告將推出新專輯當中包括了18首新作，暫定5月推出，3月將會出新歌現正計劃MV拍攝。方皓玟經常被指身型纖瘦，她笑言大家太誇張好似每次見面都減了10磅，事實上也有增肥及食朱古力、打邊爐，食糖水更食足3豌，認為再增肥5磅便是最標準身型，她透露媽媽最近搬回來同住，食住家飯令身型更有進展，問愛情滋潤更好？她直言恨拍拖，但現時未有只能靠媽咪湯水補充骨膠原，否認沒人追，不過要有對象需要平衡時間，但仍未找到，現在公開招親、條件細幾年可以溝通到。

