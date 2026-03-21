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前TVB小生金興賢再讚中山生活質素：後悔太遲嚟  衣食住行瓣瓣掂  詳細剖析買樓租樓邊樣好

影視圈
更新時間：10:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-21 HKT

前TVB男星金興賢，早前接受資深傳媒人汪曼玲訪問大談移居中山生活，他跟太太Joanna講到眉飛色舞，因為題材貼地，香港人對移居大灣區亦越來越有興趣，故此該集網台節目收視極佳，已有逾60萬點擊。金興賢夫婦近日再接受汪曼玲訪問，直指「非常後悔」，原來是後悔移居得太遲，多次強調「早嚟早享受」。金興賢夫婦今次大談於中山「買樓好定租樓好」，並表示現時是入市好時機，建議4、50歲的香港人也可以「早啲過嚟」。

金興賢夫婦後悔太遲移居中山

金興賢夫婦表示，後悔太遲搬到中山：「我哋好後悔，應該早5、6年就嚟，早嚟早享受呀」。他們慶幸認識了好多新朋友，並表示「以前喺東涌住，一係西人，一係印度人，完全冇鄰居生活，依家識咗好多人，手機爆晒棚」。並指「依家成個屋苑好多香港人，大家都有個心態就係團結埋一齊，食飯喺一齊，有咩消息就通知大家，好開心」。

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金興賢夫婦：買樓好過租樓

對於在中山究竟買樓好抑或租樓好，Joanna就表示「如果租，就可以睇下自己適唔適應，不過年紀大嘅可能就唔會租畀你，因為驚你年紀大，如果喺屋出事就會影響樓價」。金興賢亦透露，夫婦二人本身亦想租樓，但因為年紀問題碰過兩次釘，所以就決定買樓。

金興賢夫婦提供買樓貼士

金興賢夫婦之後表示，覺得買樓比租樓更好，並提供買樓貼士：「記住唔好貪平，要買適合自己嘅，因為呢度二手市場冇香港咁活躍，如果貪平買得唔啱，要易手都唔易，寧願買個真係好鍾意嘅樓盤。另外就建議揀個好啲嘅區，亦唔好買座數太多嘅，第時變賣都比較難。另外就要揀啲安全嘅發展商去買」。他們認為，現時是入手中山樓的好時機：「依家啲樓冇早幾年咁貴，我哋都睇好未來中國前景，所以係入手好時間，依家中山有啲800幾呎樓，只係40幾萬咋，我去睇過一啲都唔差」。

金興賢夫婦盛讚交通方便

金興賢夫婦又指，早前Joanna於內地遺失回鄉證，表示可以在珠海補領，只要5天就領回新證，而換證亦可在珠海辦。此外他們亦盛讚中山的交通：「穿州過省時間唔長，就算係開車去潮州，都係四個鐘」。另外又指在中山「食嘢唔使睇價錢，就算係五星酒店食都唔係貴」。

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