前TVB男星金興賢退休移居大灣區過人上人生活 實測中山醫療 告別香港不用再捱貴菜

前TVB男星金興賢與太太Joanna近年移居大灣區中山市，享受愜意的退休生活。近日，他們在接受YouTube頻道訪問時，分享了在中山三鄉鎮近兩年的生活點滴，從醫、食、住、行各方面分享親身體驗。他們大談自2023年搬到中山一個屋苑後，對這裡的生活讚不絕口，金太Joanna更直言：「一看到就特別喜歡，立刻就買了！」金興賢也表示，對於移居的決定沒有後悔，而且好開心。

金興賢夫婦分享中山生活

金興賢夫婦分享，中山的生活品質讓他們非常滿意。他們稱讚屋苑的管理服務貼心到位，不僅保安嚴謹，園林綠化也做得非常好，環境寧靜舒適。在飲食方面，他們笑稱這裡「雞有雞味，菜有菜味」，食物新鮮，而且物價相比香港更為親民，讓他們可以隨心所欲地享受美食。

對於許多港人關心的寵物移民問題，金太Joanna詳細解釋了整個流程，其實相當簡單。只需為寵物接種狂犬病疫苗、植入國際和本地兩種晶片，並由獸醫和漁農署辦理相關健康報告及文件，即可順利過關，無需隔離。

金興賢大讚中山生活便利超預期

醫療保障是退休人士最關心的問題之一。金興賢夫婦提到，只要持有居住證，每年只需繳付約800元人民幣即可購買中山醫保，而且報銷比例高。金太的朋友曾因喉嚨發炎到當地的醫院掛急診，從登記、看診到取藥，全程僅半個多小時，花費僅數十元，讓他們對內地醫療系統的智慧化和高效率印象深刻。

在交通方面，金興賢提醒，年過70歲的駕駛者需要通過「三力測試」（記憶力、判斷力、反應力）才能換領內地駕照，但他也表示，只要小心駕駛、互相禮讓，適應當地的交通習慣並不困難。

