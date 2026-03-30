金像獎2026丨陳湛文憑《UFO離奇命案》提名最佳男配角 保險界轉戰影視界 靠《三夫》片酬娶老婆

金像獎2026／最佳男配角丨第44屆香港電影金像獎（44rd Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日假香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV 99台足本現場直播。陳湛文憑電影《UFO離奇命案》提名第44屆香港電影金像獎「最佳男配角」，與《水餃皇后》袁富華、《再見UFO》黃又南、《拼命三郎》林家熙、《風林火山》杜德偉爭奪金像獎獎座，而這次亦是陳湛文繼2023年電影《飯戲攻心》入圍金像獎「最佳男配角」。《星島頭條》為讀者整理陳湛文入行前後的經歷，看他如何從保險業走上金像獎舞台、為生計苦惱，靠《三夫》片酬娶老婆。

金像獎2026丨《UFO離奇命案》陳湛文提名最佳男配角

在電影《UFO 離奇命案》這部充滿奇幻與黑色幽默的懸疑喜劇中，陳湛文飾演核心角色之一「阿金」。雖然關於「阿金」這個角色的具體背景故事，在電影正式上映前片方並未透露太多，但根據電影的劇情簡介，故事圍繞一對為博取網路流量而玩出火的網紅情侶展開。他們的一場整人惡作劇意外升級為真實命案，從而捲入一連串失控的事件，不僅出現了神秘的勒索者，更與25年前一宗懸而未決的小童失蹤案及都市傳說中的UFO事件環環相扣。陳湛文所飾演的「阿金」，正是在這個從荒誕走向驚悚的旋渦中心，掙扎求存的關鍵人物。《UFO 離奇命案》導演郭家禧、李振傑曾評價陳湛文是「做乜都夠膽死」的演員，並給予他很大的創作空間，可以預期「阿金」這個角色將會充滿驚喜，並展現出陳湛文收放自如的喜劇與戲劇表演功力。

金像獎2026丨陳湛文畢業於香港演藝學院

43歲的陳湛文為香港舞台劇及電影演員，2012年畢業於香港演藝學院戲劇學院，主修表演。陳湛文的演藝之路並非一帆風順，在1999年的香港中學會考中成績欠佳，僅得個位分數。在父親的建議下，陳湛文入讀香港專業教育學院觀塘分校，修讀為期兩年的保險業高級文憑。畢業前陳湛文獲保險公司聘用，負責數據輸入工作，一做便是五年。

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金像獎2026丨陳湛文曾收入不穩定

陳湛文為提升學歷，公餘時間繼續進修，完成未修畢的高級文憑，再報讀香港理工大學金融服務工商管理學士學位，卻因半工讀導致身心俱疲，陳湛文最終選擇休學。在陳湛文為前途迷惘期間，偶然觀賞舞台劇演員陳淑儀的演出，而開始接觸戲劇課程。

在陳湛文25歲時，毅然放棄穩定的文職工作，投考香港演藝學院，先後修畢戲劇文憑及學士學位，期間更獲得獎學金。陳湛文畢業後遊走於中小型劇團，收入不穩定，一度萌生轉行念頭，更考取保險經紀執照，以維持生計。

金像獎2026丨陳湛文《三夫》嶄露頭角

直到2017年，陳湛文憑舞台劇《少年十五二十時》榮獲香港舞台劇獎最佳男配角（喜劇／鬧劇），重拾演戲信心。其後陳湛文獲導演陳果賞識參演電影《三夫》，飾演智力有問題的船工，演技備受讚賞，更憑《三夫》獲提名《第38屆香港電影金像獎》最佳新演員，在影壇打響名堂。

陳湛文自《三夫》後演藝事業漸入佳境，向電影、電視劇、舞台劇界作三線發展，陳湛文曾演出《飯戲攻心》、《命案》、《白日之下》、《年少日記》等電影，更憑《飯戲攻心》提名《第41屆香港電影金像獎》最佳男配角。

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金像獎2026丨陳湛文感激太太同甘共苦

陳湛文與前娛樂新聞主播宋雯於2019年結婚，兩年後誕下女兒Nina，陳湛文曾透露太太是其演藝學院師姐，但比他年輕。二人於2013年合演音樂劇《舞步青雲》結緣，二人拍拖時陳湛文的事業仍未起步，太太不介意與他同甘共苦，陳湛文曾笑言購買的求婚戒指，要多得《三夫》導演陳果：「是全靠《三夫》的片酬，我才有錢買結婚戒指。」陳湛文透露太太雖然對表演仍有火，卻為家庭作犧牲，陪伴他走過從冇到有的時光。

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《UFO 離奇命案》故事簡介

《UFO 離奇命案》故事講述25年前，小學生豪仔在東頭山離奇失蹤，同行友人聲稱豪仔被外星人捉走，成為轟動一時的新聞，「東頭山小童失蹤案」成為都市傳說。25年後，KOL情侶為吸引流量重回事發現場，怎料預設腳本變成命案，情況漸漸失控。