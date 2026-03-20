TVB「離巢視后」驚爆有長期病患  厚重包紮觸目驚心已多次治療  事業陷僵局情路坎坷

現年44歲的TVB視后唐詩詠，近年離巢後專注打理自家麵包店生意，本應是事業女強人，但近日卻似乎流年不利，除了早前傳出火速開分店的麵包店生意告急，身體更亮起紅燈。日前，唐詩詠在社交平台更新動態，貼出一張在診所接受治療的照片，情況看似相當嚴重，令一眾粉絲憂心忡忡。

唐詩詠厚重包紮令人擔心

從照片中可見，唐詩詠身穿短褲，整個膝蓋及大腿、小腿部分都被厚重的紗布緊緊包紮，顯然傷勢不輕。她更在圖中寫道：「希望10次內搞掂你，仲有兩次」，暗示這已是第8次接受治療，可見腳部問題已非一朝一夕，而是長期病患，需要持續的療程。厚重的包紮預示著傷情的嚴重性，粉絲們紛紛留言表示關心，希望她能早日康復。

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唐詩詠情路樣坎坷

事業與健康同時遇上挫折，回顧唐詩詠的情路也同樣坎坷。入行多年，她曾與余文樂、崔建邦、洪永城等男星拍拖，但每段感情都未能開花結果。由於她對待感情認真，即使傳出男方不忠，她也選擇原諒，因此曾被封為「不能錯過的最佳女友」，卻也同時被網民嘲諷為「渣男收割機」。

唐詩詠於公園喊足一晚

雖然近年唐詩詠對感情事轉趨低調，但早前她在作客YouTube節目《巴打圍爐》時，罕有地重提舊日情傷。她憶述，當年懷疑男友出軌，但苦無證據，直到最後發現對方真的與前度復合，才心碎證實自己的猜測。她更自爆：「我記得我喺一個公園喊咗成晚。」當時幸得一位同區的PA同事陪伴在側，才度過那個由黑夜哭到清晨的漫長晚上。

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