TVB視后罕揭拍劇被男星當眾嫌棄：佢揈開我隻手 自爆發現男友偷食遭狠撇公園痛哭一夜

TVB視后唐詩詠（Natalie）情路坎坷，過去曾認愛崔建邦、余文樂、洪永城等都未能開花結果，由於過去曾被指多次遭背叛仍原諒男友，她一度被封「最佳女友」，同時被指網民嘲是「渣男收割機」。唐詩詠近年低調處理感情事，雖然曾傳戀「洗米華」周焯華愛將盧啟邦、「教育界王力宏」陳思銘等，但都沒有認愛。近日，她作客由火火、KB及梁釗峰主持的YouTube節目《巴打圍爐》，大方分享過往的情傷經歷及拍戲辛酸史。

唐詩詠憶述被男友背叛痛哭一夜

唐詩詠在節目分享，曾懷疑男友與另一名女性有聯繫，但因自己「眼見為實」的性格，起初並未完全相信。然而，她後來發現男方確實與前女友復合，證實了她的猜測。談及這段慘痛經歷，她憶述：「我記得我喺一個公園喊咗成晚。」當時正值拍攝期間，幸好有位製片助理（PA）與她住在同一區，對方察覺到她情緒低落，陪伴了她整晚，從晚上一直哭到清晨五點。唐詩詠表示，她從未親眼目睹過男友與其他女性在一起，所有證據都是間接的，但這段經歷依然讓她心碎。

節目中，唐詩詠也談及自己「乖乖女」的形象，笑言以前拍拖時比較容易發脾氣，但現在的自己已變得更加成熟，並學會享受獨處的時光，透過學習新事物來平衡生活。

唐詩詠拍戲遭男對手嫌棄

除了情路上的坎坷經歷，唐詩詠亦分享了在演藝工作中遇到的不快事。她透露曾遇過一位態度欠佳的對手，兩人需要飾演情侶。在一場拖手戲中，導演喊「cut」後，該男演員的表現令她意外，唐詩詠說：「佢揈開我隻手，我嗰吓就……咦，發生咩事呢？」唐詩詠憶述，在拍攝前該男星跟她說了很多話，討論如何拍攝及投入角色，但未知是否她的話惹對方不滿，開拍後男方一直表現出對她嫌棄的態度。她說：「討論吓我哋要好Sweet呀……但喺我世界就覺得，電視劇未使去到咁……我就話『OK嘅，我哋又唔係去到生死嗰啲』，我唔知係咪我嘅答案令佢好嬲，所以喺拍攝過程，佢就……咁我就知『啊，佢嬲喇』。」

但為了專業地完成工作，唐詩詠決定在之後的拍攝中，除了拍攝的時間，不再與對方有任何眼神接觸或交流，以冷靜的方式處理。她直言，這種不愉快的經歷反而激發了她的鬥心，讓她更專注於提升自己的表現。雖然幾位男主持都表示對該位男星的身份好奇，但唐詩詠未有透露太多有關該男星身份的線索。

唐詩詠回應員工態度惡劣事件：