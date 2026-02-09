唐詩詠明星光環失靈？《東周刊》獨家直擊麵包店熱潮急退陷苦戰 視后愁容滿面駐場

「TVB視后」唐詩詠（Natalie）自2022年離開效力多年的電視台後，積極轉型，將演藝事業結合個人興趣，赴日鑽研烘焙技術。學成歸來後，她滿懷壯志，與友人合資在銅鑼灣黃金地段開設日式吐司專門店「33Cubread」。憑藉星級老闆的號召力及創新的骰仔牛角包，麵包店於2024年10月開業後一炮而紅，店外每日大排長龍成為熱話。火爆的人氣讓唐詩詠信心大增，隨即在逆市中火速擴張，接連在中環和沙田開設分店，商業版圖看似一片光明。然而，開業僅一年多，這股熱潮似乎已急速冷卻。最新一期《東周刊》獨家直擊銅鑼灣旗艦店門可羅雀，與昔日人頭湧動的盛況形成強烈對比，唐詩詠明星光環疑似已失靈。

唐詩詠愁容滿面打點

《東周刊》記者連日直擊銅鑼灣店，發現麵包店生意慘淡，高峰時段亦僅有零星顧客，店員比客人還多，貨架上堆滿了待售的麵包，與開業初期每人限購、一出爐即售罄的搶購潮大相逕庭。日前，唐詩詠本人亦現身店內，但她未有如往日般穿上制服親力親為，而是身穿便服，一臉愁容地與生意夥伴在店內外來回巡視，時而蹲下檢查地板，時而抬頭觀察招牌，似乎在絞盡腦汁尋找突破困境的方法。據悉，麵包店主打的吐司售價約50多元，有網民直言「貴得離譜」，認為高昂的定價與產品質量不成正比，是導致顧客流失的主因。當天，唐詩詠在店內全程眉頭深鎖，昔日被粉絲包圍求合照的場面不復再，最後只黯然地帶著一袋賣剩的麵包提早收工，心情似乎相當低落。

唐詩詠月支16萬死頂靠副業力挽狂瀾

據知情人士向《東周刊》透露，麵包店目前的經營狀況相當嚴峻，每日僅錄得約四位數字的營業額，但連同近8萬元的月租、人工及其他雜費，每月開支高達16萬元，處於「入不敷支」的狀態，唐詩詠每月更需自掏腰包補貼虧損。不過，幸好開業頭半年的生意異常火爆，讓店舖迅速回本，才不至於「蝕入肉」。面對生意上的「插水式」下滑，唐詩詠本人亦始料未及。雖然麵包店生意告急，但身為「拚命三娘」的她並未氣餒。據悉，她與團隊已積極投入研發新口味與策劃新的營銷策略，希望能挽回頹勢。同時，唐詩詠亦未有放棄演藝事業，繼續接拍廣告及四出尋找演出機會，靠副業收入支撐，力求為一手創立的心血生意延續生命。這位經歷過演藝圈高低起跌的「視后」，如今在商場上再遇挑戰，相信她會憑藉過往的毅力，堅持下去，為自己的事業再創高峰。

