女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫

46歲內地女星姚晨在日前坦承結束第二段婚姻多年，與攝影師丈夫曹郁早已離婚，為了一對子女，因此延至近日才宣布「分訊」。姚晨回復單身，即引來外界揣測，近日內地社交平台瘋傳她與比她年輕11歲的男星侯雯元擦出愛火，他們合拍劇集《以美之名》，疑似發展姊弟戀加上時間點敏感，緋聞迅速成為焦點，甚至出現「橫刀奪愛」等不實指控。

姚晨、侯雯元口徑一致強硬回擊

面對甚囂塵上的傳聞，侯雯元於昨日（18日）率先回應緋聞，簡潔有力地表示：「勿編故事，勿造謠。節後開工認真上班中」，透露出對於無端揣測的無奈，並強調專注於事業。隨後，姚晨工作室也貼出相關謠言截圖，以「假，謠言止於智者」七個字強硬回擊，雙方口徑一致，果斷否認戀情。

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網民分析姚晨與侯雯元緋聞

這場緋聞的起因，源於姚晨與侯雯元在2023年合作《以美之名》時的親密互動，加上姚晨宣布離婚後，緋聞便甚囂塵上。更有網民因侯雯元外型與姚晨首任丈夫凌瀟肅相似而大開。然而，根據雙方聲明，姚晨的婚姻多年前便已告終，而侯雯元與鍾楚曦的戀情是在2024年公開，2025年傳出分手，時間線與「橫刀奪愛」的指控完全不符，因此有網民認為這段「姊弟戀」的傳言可信性不高。

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