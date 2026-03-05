Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-05 HKT

現年32歲、童星出身的丘梓謙近年憑《愛．回家之開心速遞》飾演「蔥頭」一角而成功入屋，但其實他演出經驗相當豐富，從2004年開始已參演過不少劇集，如《心花放》、《布衣神相》、《人間蒸發》及《秀才遇著兵》等，後來因為升中而暫別幕前，2014年畢業後報讀藝訓班重投電視圈。

丘梓謙麥皓兒逾10年的姊弟戀玩完

丘梓謙早年雖然獲不少演出機會，但多為行行企企及死屍等等閒角色，直到2019年播出的《十二傳說》飾演殺人犯一角備受關注，多年來亦大方承認戀情，未入行已經與2007年落選港姐麥皓兒有一段姊弟戀，雖然曾有結婚打算，不過今日（5日）傳出「分」訊，兩人宣布逾10年的姊弟戀玩完。

相關閱讀：麥皓兒控訴疑遭收音師非禮 當事人今出聲明否認指控

丘梓謙麥皓兒轉換彼此相處模式

丘梓謙和麥皓兒齊齊在IG限時動態發文並互tag對方：「一年前我們經過坦誠溝通後，我們已經轉換了彼此的相處模式，我們是彼此的摯友，很好的工作合作夥伴，祝願彼此一切順利！」丘梓謙曾表示與年長6歲的麥皓兒相處十分舒服：「其實女友有小朋友一面、亦有成熟一面，大家會成日溝通，好多嘢佢都會提點我。佢最吸引我嘅地方係會講真心話，唔會收埋自己，我好怕要估另一半嘅諗法，如果有唔開心，寧願講出嚟去解決。」

丘梓謙曾指二人結婚作打算

丘梓謙亦曾指二人有為將來結婚作打算，但暫時先以事業為重。麥皓兒從小到大曾參加不少比賽，包括普通話朗誦比賽全港總冠軍、香港傑出中學生、香港傑出少年，及16歲已成為18區歌唱比賽亞軍，一度被封「天生比賽狂」，不過在18歲毅然放棄升學，走去參加選美而加入娛樂圈，除了拍劇亦被安排擔任《東張》主播，直至24歲時，突然決定做全職學生，停工留港上課，報讀英國伯明翰大學的商業管理學士，最終她以一級榮譽生畢業，可惜戲路變成演師奶角色。

相關閱讀：樊亦敏終有接班人？港姐師妹不甘再做肥師奶一年激減40磅 靠靚皮膚再戰舞台

龐景峰劉溫馨宣布分手：

 

