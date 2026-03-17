46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光

46歲內地女星姚晨早年拍攝《武林外傳》、《潛伏》、《非誠勿擾2》等影視作品而紅遍中國，一度來香港發展，曾接拍賀歲片《家有喜事2009》而為港人熟知。近日她宣布與結婚近15年的攝影師曹郁離婚，昨日（16日）在微博發表與曹郁的聯合聲明，並感性寫下：「山水一程，三生有幸。緣來緣去，皆是歡喜。」證實兩人和平分手，消息讓外界相當震驚。

姚晨與曹郁離婚多年

根據兩人發出的聯合聲明，姚晨與曹郁早於多年前已結束婚姻關係，但考量到一對子女當時年紀尚小，才決定不對外公開。聲明中強調，兩人未來將以家人一樣的朋友的身份，繼續共同守護孩子，並在共同創立的「壞兔子影業」事業上攜手並肩。

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姚晨10年前被爆老公出軌

這是姚晨的第二段婚姻。她的前夫是大學同學、演員凌瀟肅，兩人從校園戀情走入婚姻，一度是演藝圈佳話，但婚姻在2011年劃下句點。翌年，姚晨便與拍攝電影《愛出色》時結識的攝影師曹郁在紐西蘭低調完婚，婚後育有一子一女，並一同經營影視公司。不過2014年，內地著名娛樂策劃人獨孤意爆料，姚晨撞見老公曹郁與閨密疑似有染後，兩人已分居多時，正協議離婚。不過直至近日，姚晨才正式承認已離婚多年，令10多年前的爆料再次掀起討論。

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