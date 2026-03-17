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前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-17 HKT

現年42歲的2002年落選港姐關伊彤（Anita）在2004年曾與黎諾懿、鍾嘉欣、楊秀惠、崔建邦、胡諾言和司徒瑞祈等人被TVB力捧為「翡翠十二星」之一，當時不少劇集都可見到她的身影，曾拍過《學警雄心》、《一屋兩家三姓人》、《戀愛自由式》及《下一站彩虹》等劇集。

關伊彤在IG限時動態吐苦水

到了2011年，關伊彤出席劇集《你們我們他們》宣傳活動中，台灣演員林紹奎向關伊彤公開求婚，同年2人結成夫妻。翌年關伊彤離開無綫，轉投香港電視網絡，3年後亦完約。關伊彤和林紹奎婚後有兩女一子，分別是大女Marina，二女Eleena及細仔Terrence。不過關伊彤日前在IG限時動態吐苦水：「有些人以為，感情結束是因為不愛了。但其實很多時候，不是不愛了。只是累了。」

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關伊彤曾有一段時間專心相夫教子

關伊彤離開港視後，曾有一段時間專心相夫教子，直到近年關伊彤偶爾復出拍戲和接廣告，又曾稱投資了一間酒吧，她曾說：「我都希望可以多啲出現喺幕前，因為我都鍾意拍戲嘅，不過而家比較登台，同埋喺Annual Dinner唱歌。」但有網民發現，關伊彤近年甚才貼上與老公的合照，去年兒子Terrence幼稚園畢業，亦只見關伊彤與3子女的合照，甚至連她的生日亦不見老公的蹤影。

關伊彤似乎婚姻出現問題

日前關伊彤在IG限時動態貼上與兒子的合照並留言：「有些人以為，感情結束是因為不愛了。但其實很多時候，不是不愛了。只是累了。累到不知道還能再撐多久。我也曾經很努力。努力去理解你，努力去包容你，努力把很多委屈都吞下去。不是因為我不難過，而是因為我很在乎。可是慢慢地我發現，好像只有我一個人在努力。」她還說：「有些話說多了， 變成抱怨。有些期待說出口，變成打擾。於是我開始沉默，不是因為不在乎了，而是因為我終於明白：有些感情，不是輸給不愛，而是輸給了太累。」關伊彤雖未有透露詳情，不過從種種跡象所見，似乎婚姻出現問題。」

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