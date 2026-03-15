康子妮林曉峰離婚4年關係有轉變 自揭甘為前夫做呢一事 轉戰保險成COT超級會員年薪近300萬

前TVB小花康子妮與林曉峰於2002年結婚並育有兩子林寶及林熙，曾是圈中公認的模範夫妻，不過在2020年兩人在無預警下宣佈離婚，這段18年的婚姻在劃上句號。雖然夫妻緣盡，但兩人依然保持友好關係，共同撫養一對兒子，康子妮更轉行投身保險業，最近更成為了百萬圓桌MDRT的超級會員（COT），有指年薪超過286萬。

康子妮坦言從大仔身上得到不少啟發

近日康子妮接受職場女王「SON姐」張慧敏的YouTube頻道訪問，談到離婚後的生活，康子妮坦言從大仔身上得到不少啟發，笑言好過生义燒：「我而家睇番，有啲嘢係好主觀性，但係我好感恩有呢個過程，最大收獲係有兩個仔，有一晚同大仔傾偈，佢話好明我有唔開心嘅時候，聽到我講都會唔開心，好想打個條友，叫我不如放鬆啲。」

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康子妮曾因不心急再婚保密離婚一事

康子妮坦言如果不是遇上林生（林曉峰），她不會有小朋友，當日分開情緒一定有：「始終建立咗一段感情關係，跟住要分開嘅時候，點會冇情緒呢？雖然婚姻係我哋兩個人嘅事，但是影響周邊好多人，最直接就是我兩個仔。其實我哋冇協議怎樣去handle呢件事，只係想對兩個仔影響減到最低，點樣可以處理好啲，因為呢個世界是圓的，唔知將來會點，點解要去到一個咁絕嘅地步呢？所以喺嗰刻出咗個post，好平和去處理這件事。」康子妮續說：「其實佢好叻，小學嘅時候已經覺得有機會係咁樣，大眾知道嗰一刻，其實是已經做緊文件，大家有一段時間唔係一齊，我本身唔急住結婚，其實我可以唔同人講，我都唔介意啲保安叫我『林太』，反而係因為出新聞嗰日，係我大仔生日，我係有啲唔開心。」

康子妮稱感情生活一片空白

康子妮稱兩年後與大仔重提此事，想不到他不單沒有不開心，還返過來安慰自己：「佢叫我唔好諗咁多，嗰件事一早知道係會發生，只不過係喺佢生日嗰日，佢好輕描淡寫，仲睇得開過我。我知道佢哋好care我，只係表面冇乜點講，慢慢大家已經接受咗呢個事實。」康子妮還表示多年來大家都有溝通，一路以來都希望兩個仔開心：「我同啲細路講，我同你爸爸冇咗個關係，因為我們大家真是沒血緣關係。但係你同我哋係永遠，所以無論點都好，唔使驚，有乜嘢同我哋講。仲有一樣就係，其實我哋畢竟相處咗咁多年，係屋企人，其實。所以呢，我有一個...我不知幾時，總之我有一個位係轉化咗，我開始會幫佢祈福，仲會戥佢發展好咗。」至於目前感情生活，康子妮說：「我真係冇人追喎，不過試過有一次，喺一個活動有個男人直接話想同我拍拖，我話我未ready，不如做朋友先啦，不過佢好自我，真係好難頂，我發覺自己要求好高，但同一時間年紀唔細，有啲時候想有個膊頭挨下，但係我唔一定要囉。」

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