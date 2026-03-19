《愛回家》男星離巢後北上尋機會 進軍短劇市場有「錢」途 TVB視帝爭飯食？

現年54歲的秦啟維，先後效力過ATV及TVB，去年12月他宣布離巢，跟TVB結束長達10年的賓主關係，他憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中，演出速龍司機「細力」成功入屋。近日秦啟維正身處武漢，在一間專拍短劇的公司內打卡，意味著他的演藝生涯將會移至內地短劇，揭開新一頁。

秦啟維現身內地短劇公司

秦啟維近日現身武漢，並在一間名為「搜劇」的公司內打卡，該公司主要業務是「短劇」製作和發行，出品過短劇《怒火千金》、《轉角遇見幸福》、《歸來恰逢花開時》等，秦啟維在新公司現身，意味著他正向短劇市場發展，之後他再分享自己拿著行李，跟工作人員行去住宿地方，現時內地短劇市場百花齊放，秦啟維藉此機會外闖。

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秦啟維《愛回家》角色入屋

談到秦啟維的演藝生涯，不能不提他長達22年的「亞視歲月」。當年與著名演員朱茵同為演藝學院同學的他，畢業後選擇加入亞視，卻被安排長年主持兒童節目，演員夢被暫時擱置。直至後來才有機會參演《再見艷陽天》、《我來自潮州》等經典劇集。在離開亞視後，他曾創立名為「A記」的網絡頻道，卻因言論過火引發與舊東家的衝突，最終公開道歉收場。至2015年，秦啟維轉投TVB，從娛樂新聞台的外景記者做起，其後再加入劇組，除了《愛、回家之開心速遞》演出「細力」，近作還有《金式森林》及《新聞女王2》。

視帝王浩信拍短劇爭食

秦啟維北上拍短劇，事實上並非個別例子，更成為了「鬧劇荒」下不少藝人的出路，先後有視帝王浩信的短劇《我的搭檔是隻貓》，葉璇的《少夫人來自東北》，關嘉敏擔正的短劇《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》、丁子朗和郭珮文合作的短劇《為何她們愛上我》，前《東張西望》女神阮嘉敏，擔正女一的短劇《瘦一斤賺一斤虐哭前任不過癮》，「御用二世祖」吳兆麟做男主角的《她揉碎了月光》等。除了TVB藝人，甚至連內地影后劉曉慶，在短劇《錦繡安然》演出少女，而狗血劇情更成為了網上熱話。

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