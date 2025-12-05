《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」

TVB王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年開播以來，至今已播出近2700集，成為香港電視史上最長篇單部具有連貫劇情的處境劇。不過近期劇中演員多次出現變動，昨日（4日）再有演員宣布離巢，不再「愛回家」。

秦啟維宣布離開了效力十年的TVB

前亞視藝人秦啟維在2015年轉投TVB繼續做藝人，近年因為《愛·回家之開心速遞》飾演速龍司機「細力」而入屋，近年亦有參與不少劇集的演出，在台慶劇《新聞女王2》中飾演「二奶台」的總監Ben。但昨晚秦啟維在IG貼上多張相片，宣布離開了效力十年的TVB。

秦啟維10年間在TVB拍過逾60套劇

秦啟維昨晚在IG發文宣布離巢：「喺TVB呢10年，拍過60幾部電視劇，係一件非常之難得同埋開心嘅事情，尤其是對於一個咁鍾意演戲嘅人嚟講係非常之有夢想嘅事，當中有《雜警奇兵》嘅細摩sir ，《木棘証人》嘅人鍾正英，當然有唔少得嘅就係《愛·回家之開心速遞》細力呢個角色，係真真正正俾我感受到入屋嘅感覺，所以就算無論你第時喺街見到我叫維維，抑或嘅細力，我都會好開心。喺呢度除咗要多謝一班給我機會嘅監製，張志明，林建祥，吳冠宇，梁耀堅，鍾澍佳先生給予我嘅機會喺度。」

秦啟維要特別多謝劉丹

秦啟維還要特別多謝一個人：「特別多謝丹爺（劉丹），呢八年同你開工，除咗喺你身上學到演技同專業之外，亦都好感恩你每次開工都會叫我去canteen食飯或者飲咖啡，可能你知道藝員呢份工作唔係咁多收入，成日未食完飯就找咗數，亦都喺呢度要多謝咁多位合作嘅TVB台前幕後工作人員，係你哋俾咗機會我拍咗咁多戲，亦都感謝TVB嘅栽培，希望嚟緊可以係多啲唔同嘅平台出現，我喜歡嘅舞台劇，抑或係我未試過嘅電台工作我相信只要我keep住對演戲嘅熱誠，同埋努力，相信未來一定有好嘅發展 。」

秦啟維演藝出身與朱茵是同班同學

演藝出身的秦啟維一直愛演戲，當年與朱茵是同班同學。畢業後，秦啟維分別到TVB及亞視面試，秦啟維加入亞視後，卻被安排做兒童節目主持，後來才有被安排拍攝《再見艷陽天》、《我來自潮州》等，秦啟維在亞視服務達22年，因亞視不獲續牌而離開，期間試過創業推出「A記」免費電視網絡頻道，不過在開台禮的採訪通告，卻以亞視政總前扭籮跳舞、掟壽包、誤報死訊、欠薪等事實作招徠，狂數亞視五宗罪，辣㷫亞視，結果秦啟維爆喊向亞視道歉。其後轉投TVB，最初擔任TVB娛樂新聞台外景採訪記者，接着才開始參與劇集拍攝。