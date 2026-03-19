蘇民峰批2026年「災難位」於馬來西亞？親上火線回應 與大馬緣份匪淺曾置業微賺離場

著名玄學家蘇民峰近日是非纏身，一則指他稱馬來西亞為「災難位」的假新聞在網上瘋傳，逼得他親自發文怒斥「假假假假假的」，以正視聽。但同時其「吸金」能力亦再次成為全城焦點，早前他宣布暑期開班收生，每名學生學費高達5萬元，被網民算出他「時薪50萬」，引起極大迴響。

蘇民峰發文怒斥假新聞

蘇民峰近日再次成為網民焦點，源於有媒體報導今年旅行地點的吉凶位置，而標題寫著蘇民峰點名2026年的「災難位」是馬來西亞，更呼籲大家旅遊盡量避開馬來西亞。由於蘇民峰的知名度，該消息迅速在華人圈子發酵，對此，蘇民峰在IG上載該報導截圖，打上巨大的「假」字，並留言連發五個「假」字，怒斥這是假報道：「我根本沒有做過這個訪問，純粹亂寫一通。」他嚴正澄清，要求大眾切勿相信類似的假消息，親自下場粉碎謠言。

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蘇民峰於吉隆坡置業微賺離場

蘇民峰憑著獨到的眼光，多年來在樓市、舖市的買賣中，屢獲豐厚利潤，物業投資遍佈全球，據保守估計，其資產早已高達2.3億港元。其實蘇民峰與馬來西亞的緣份匪淺，他於2023年沽出一個位於吉隆坡的4千呎單位，持貨14年只微賺了10%，蘇民峰透露從未入住該單位只作投資用途，而且當年只是付了一成首期。

蘇民峰天價課程吸金千萬

蘇民峰吸金能力亦成為近日城中熱話，他計劃在2026年暑假，舉辦為期四天、共20小時的堪輿課程，每位學費高達5萬元，名額上限2百人。有網民計算，若課程滿額，蘇民峰將在短短四天內進帳1千萬元，並得出他「時薪50萬」的驚人數字，直指其吸金能力驚人，生財有道。

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