蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機

著名堪輿學家蘇民峰早年經常現身各大電視台主持玄學節目，受到觀眾追捧，早前蘇民峰在社交平台招生，公開2026年暑期開班授課計畫，時薪達50萬元，高薪程度成為城中熱話。有指蘇民峰投資眼光獨到，身家豐厚，近日在社交網出PO時，曝光豪宅內貌，裝潢有品味更見地方寬敞。

蘇民峰多地有物業

蘇民峰於2020年傳出家逾2.3億元，在多地擁有物業，包括日本及美國，早前在加州大火後，就到閒置三年的比華利山豪宅添置傢俬，不缺錢程度令網民乍舌。蘇民峰昨日（15日）在IG分享近照，透露原約朋友去船河，怎料另一半突然病倒，最終活動要取消。

而蘇民峰的朋友好有心，因為已準備送生日禮物給蘇民峰，便提供送上門服務。蘇民峰留言：「昨日朋友邀請去船河，仲準備咗我嘅生日禮物，點知我愛人病咗去唔到，今日佢專誠送嚟我屋企咁有心多謝晒。」

蘇民峰屋企有書卷味

蘇民峰站在疑似書房內，手持氣球面對鏡頭微笑，身後的窗外見到有花園，室內有不少中式的木製枱凳及餐枱，而牆上的木製三層書櫃以弧形設計，擺滿書籍及其風水書，下方則有同樣以弧形設計的座地櫃，用作收納。雖然物品不少，卻因地方寬敞，所用的傢俱又統一，散發出有品味的書卷氣息。

蘇民峰家居裝潢統一

而蘇民峰多次分享歎紅酒的照片，見到客廳有巨型恆溫的酒櫃，梳化上鋪上毛皮，電視目測起碼5、60寸，旁邊的木製裝飾小櫃上，見到蘇民峰與太太的合照，而且室內的擺設及用品，會有轉位情況，相信與流年風水佈局有關。

