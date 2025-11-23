蘇民峰驚人吸金能力令人咋舌 開暑期風水班時薪高達XX萬 眼光獨到物業遍佈海外資產逾2億元

著名堪輿學家蘇民峰近日在社交網發帖文，公開2026年暑期開班授課計畫，四日合共20小時的課程，每名學生收取50,000元學費，最多收生200人。不過有網民對蘇民峰的收費感到震驚，更將學費乘以人數再除時間，得出蘇民峰每小時賺50萬元，高薪程度成為城中熱話。

蘇民峰教一班賺千萬

蘇民峰近日在社交網出PO，公布「2026年暑期陽宅風水班」的詳情，還表示只此一班，額滿即止，入讀學員可優先報讀2027年暑期八字班。蘇民峰的課程收費曝光後，有網民迅速計算總收入，預計招收200名學生，總收入可達1,000萬港元。換句話說，蘇民峰每小時的收入高達50萬港元，平均每分鐘賺8,333元。

由於蘇民峰學費高昂，消息一出即引發網民熱議，不少人對蘇民峰的驚人吸金能力表示咋舌。有網民認為以蘇民峰的名氣和「功力」，絕對有資格天價學費，甚至認為「學到真傳，賺回來的可能不止這個數」，不過有部分網民表示質疑。

蘇民峰傳身家達2.3億

事實上，蘇民峰自1986年起開班授徒，直到2011年停止公開授課，轉為私人教授。網上曾流出蘇民峰私人教授課程，收費高達300萬元，更設有「夾八字」的門檻，即使有錢亦未必能跟隨蘇民峰學習。另外，早年有報道，蘇民峰多年來因眼光獨到，在投資樓市、舖市買賣獲豐厚利潤，物業遍佈海外，保守估計資產達2.3億元。

