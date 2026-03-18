前TVB移加主持重操故業拍翻版《東張西望》 踢爆加國打工陷阱 苦主被呃6萬港元

前TVB節目《東張西望》主持容羨媛（Fion）自從移民加拿大後，未有放棄幕前工作，開設YouTube頻道自我宣傳。早前她更重操故業，與YouTube頻道「Boey&Poki」合作，以《東張西望》的經典報導風格，拍攝影片揭露當地的「打工陷阱」，提醒移加港人小心防範，以免墮入騙局。

容羨媛揭露加拿大求職騙案

影片以《$60,000一夜蒸發｜我親身經歷的加拿大詐騙局！》為題，由容羨媛擔任主持，訪問騙案的苦主Boey。KOL Boey憶述，她透過網上論壇應徵一份由加拿大寵物活動策劃公司發出的職位。對方提供看似齊全的法律及稅務文件，令她不虞有詐，更在對方要求下提供了信用卡資料作為器材「擔保」。

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Boey被拖延支付薪金

然而，在工作一個月後，公司便開始用各種理由拖延支付薪金。Boey追討無門，身心俱疲，事件拖了半年，她不但損失薪金，更因事件失去對人的信任，甚至出現失眠、冒冷汗等焦慮症狀。在追查過程中，Boey發現除了她以外，還有多名員工及商家同樣受騙，估計詐騙集團騙取的總金額超過一萬加元（約6萬港元）。

前皇家騎警分析案情籲保留證據

為增加影片的專業性，容羨媛更邀請到前加拿大皇家騎警高級警官Gary Sir分析案情。Gary Sir指出，該公司的行為已構成加拿大刑事法第380條的詐騙罪，並形容這是一種典型的詐騙手法。他提醒市民，尤其是在經濟環境不佳時，求職騙案會更加猖獗。他建議求職者在答應工作前，應先對公司進行背景調查，並務必保留所有書面通訊及交易記錄，以便日後追討。

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容羨媛提醒港人初到加國萬事小心

影片最後，容羨媛提醒初到加拿大的香港人要萬事小心。這次她以熟悉的《東張西望》風格，將嚴肅的防騙資訊以生動方式呈現，獲得不少網民讚賞，認為影片資訊實用，能有效幫助新移民提高警覺。