移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助

前《東張西望》主持人容羨媛（Fion）近年移民加拿大，主力經營社交平台及YouTube頻道，不過在生日前夕，與粉絲分享生活點滴。3月4日本是她42歲的生日，容羨媛經營多年、擁有超過2萬粉絲的IG帳戶竟無預警被官方停用。由於她移民加拿大後，KOL工作已成她主要收入來源，因此失去了經營已久的IG帳戶，等於可能影響生計，她日前更表示連尋求「上訴」的機會都沒有，一度讓她瞬間崩潰。

容羨媛IG Account失而復得

事隔6日，終於傳來好消息。容羨媛成功取回IG：「我終於攞返我嘅IG啦，after six days之後，好多朋友呢，都即刻問我究竟你點樣攞返個IG㗎？真係要非常非常非常多謝所有關心我嘅朋友啦、傳媒朋友啦、報導過嘅人啦、同埋send message畀我提供不同方法嘅人，但係要令到大家擔心，或者佔用咗一啲公共空間呢，係唔好意思嘅。」

容羨媛誇張式洩心聲

容羨媛成功取回IG Account後，立刻開live為大家解答問題：「我諗真係好多人都試過呢個經歷，未真正試過，真唔針唔拮到肉唔知痛，可能曾經我都見過有朋友話冇咗個IG，但係當自己真身感受呢，就真係好hurt好hurt。我真係嗰段時間呢，係覺得自己好似，真係大吉利是，即係有一部分嘅自己好似死去咁樣，有一部分嘅自己唔再屬於自己。其實呢件事係都幾恐怖，即係我都有朋友同我講，佢話佢明白點解我會喊啦，但都會覺得，現代人因為冇咗個IG而會喊呢，都真係幾令人擔心。即係你確係可能好多，朋友見到我喺個live度喊都覺得，嘩，使唔使咁誇張啊？IG啫，你唔應該畀一個虛擬世界主宰咗自己真正嘅快樂。」容羨媛續說：「我喺呢件事裡邊我有反思，我明明係咁開心過生日，我身邊有咁多人，我嘅仔女同我慶祝生日，但我一啲都冇因為咁而開心，反而因為冇咗個IG而好傷心囉，我都會覺得我係咁樣係唔啱嘅，應該把握自己真正嘅快樂，快樂應該掌握喺自己手上。」

容羨媛自稱有創傷後遺症

容羨媛稱當時在無助的情況下，用盡所以方法去嘗試，但依然無效，在開live期間又出現異樣，搞到容羨媛一度思緒混亂：「好驚呀，我真係有創傷後遺症，點解突然間無端端跳咗出嚟㗎？我返嚟啦。咩事啊？好驚呀，唔知咩事，但頭先突然間斷咗，我彈咗出去啦，咁而家我返返入嚟啦。啊，好驚啊，我真係有PTSD啊，真係有創傷後遺啊。我其實而家都好驚呢，雖然話攞返我個IG啦，我撳緊下都好驚死啦，我會唔會突然間又用唔到個IG㗎？係啊，我有PTSD呀。」容羨媛坦言最後都不明白為何出現這問題：「究竟係我之前做嘅嘢令我開得返個IG account呢？定係我身邊有啲天使，你哋用不同嘅方法幫我開返呢個account呢，我真係唔知道。但我係要多謝嘅就係每一位幫過我嘅朋友，我真係，好感激，好感激，好感激。」

容羨媛提議報《東張》是好方法

容羨媛又提議報《東張》確實係一個好方法：「其實我覺得《東張》係應該真係要講我呢件事，我發生咗呢件事之後，身邊有好多人都同我講都發生過呢啲事件，唔止一次，可能開過幾個account，有啲朋友都係business嘅用途，佢哋可能因為用IG嚟賣衫啊，用IG嚟開舖，全部個IG都真係自己嘅心血，自己嘅生意，自己用咗好多心機去經營，點知一夜就冇晒，係好無助，好無助。你，好多人同我講，要從頭開始過，你仲後生，你咪再build up過囉，你有咁多人識，但係真係唔係咁容易囉，如果我再開過，可能得幾千個人follow。」

容羨媛堅決不會返《東張西望》

至於會否如老公所講回歸《東張》，容羨媛直言：「其實我唔係諗住返去做《東張西望》嘅，講下笑啫，但我都會掛住香港嘅朋友，我都好鍾意香港，每個地方都有佢好，有佢唔好，加拿大都有佢好，有佢唔好，我哋要學習去欣賞每個地方嘅好同唔好囉，遲啲都會返香港嘅，到我返香港嘅時候呢，又再同大家《東張西望》，唔係，再同大家分享一啲新嘅片啦，我返香港都係旅遊啫。今晚瞓個好覺，但係都要好好咁樣慶祝一下，我老公都知道我因為呢件事唔開心啦，我哋會二人世界慶祝，我同我老公冇分居，放心啦。」