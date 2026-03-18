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張敬軒落區派禮被小學生拒絕 Gin Lee問題考起Fans 「25+ 英皇群星演唱會」門票明天公售

影視圈
更新時間：16:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-18 HKT

為迎接「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」，繼日前的「英皇娛樂25+ Moving Cantonpop Disco電車派對」後，宣傳活動繼續浪接浪。昨日（17日）輪到金牌經紀人霍汶希（Mani），率領張敬軒及李幸倪（Gin Lee）齊齊快閃麥當勞，化身「奶茶大使」落區，與眾同樂，同為英皇娛樂25+慶典造勢。

張敬軒、Gin Lee做企堂

軒仔、Gin Lee一踏入店舖，迅即吸引餐廳食客的目光，顧客紛紛舉起相機，嚷著要合影。身為大使的他們當然並非派杯奶茶咁簡單，兩人同大家玩起問答遊戲。軒仔派奶茶時，向幸運顧客抛出問題：「以下邊一位唔係英皇女歌手？ A︰容祖兒；B︰Gin Lee；C︰霍汶希。」顧客醒目秒速回答：「C！霍汶希！」軒仔即時豎起手指公，親自奉上冰凍奶茶。到Gin Lee出手，問了一條「送分題」，「今年英皇娛樂幾多歲生日？」有顧客興奮答：「25+！」即刻有奶茶歎。

英皇娛樂25+慶典浪接浪

期間有位小學生獲軒仔親自送贈奶茶，不過她怕醜不敢收下，Mani即刻發揮「阿媽」本色，溫柔說：「唔使驚㗎！係請你飲，唔使錢㗎，真係請你飲㗎！」並叫她轉贈父母。玩到興起時，Gin坐低同成枱顧客一齊舉杯暢飲，打成一片。亦有不少顧客捉緊機會「集郵」軒仔、Gin，十分親民。而明天（19日）「25+ 英皇群星演唱會」門票就會公開發售。

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