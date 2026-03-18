小S街邊崩潰痛哭 於黑人范范家門前癱軟需人攙扶 老公許雅鈞日前再捲疑似偷食風波

台灣女星徐熙娣（小S）日前被爆老公許雅鈞疑搭訕徐熙媛（大S）辣妹粉絲，更提出私約並傳出殯照證明身份，絕密對話被台媒曝光，事後許雅鈞未有否認對話內容的存在，僅表示自己光明正大由衷感謝每一位守護大S的粉絲，事件再度引發外界質疑許雅鈞對婚姻不忠。其實小S多年來一直被傳忍受老公偷食及無性婚姻，近年更面對喪姊之痛，她的情緒起伏一直是外界關注焦點。今日（18日）有台媒報導，月初拍得小S於街頭痛哭，引發粉絲憂心。

小S在路邊放聲大哭

據台媒報導，小S於3月5日為其節目《小姐不熙娣》錄製外景特輯，然而收工後卻被直擊情緒突然失控。當晚近九點，她搭車抵達好友陳建州（黑人）與范瑋琪（范范）的住處，下車時已是淚流滿面，更一度在路邊放聲大哭，神情哀戚，看似悲傷到無法自行走路，最終需由兩名助理左右攙扶才得以進入屋內，場面令人格外心疼。

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小S笑對鏡頭私下卻陷情緒低谷

據指，小S當天行程相當忙碌緊湊，敬業地完成所有工作。她從中午便出發，奔波於台北各地進行錄製，傍晚時分收工離開時，臉上仍掛著笑容，心情看似相當愉快。晚間，她與節目班底及多位來賓在一家喜劇俱樂部完成最後一站的錄影，眾人約於晚間八點前陸續離開，一切看似如常，與她後來情緒潰堤的模樣形成強烈對比。據悉，小S在兩名助理離開後，便獨自待在友人家中，直到深夜也未見其離去。外界猜測，小S情緒不穩可能與多重壓力有關。

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