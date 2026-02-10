大S徐熙媛逝世周年爆爭產！S媽傳密謀「王牌律師」鬥女婿具俊曄 小S怒斥：心思非常骯髒

台灣女星（大S）徐熙媛在2025年2月2日與丈夫具俊曄、妹妹小S與及家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，終年48歲。今年大S離世一周年當日，具俊曄為大S設計的雕像舉行揭幕儀式，S媽（黃春梅）挽著具俊曄的手從家屬休息室現身，S媽更向在場媒體雙手合十表示：「很好很好，謝謝大家關心。」

S媽傳找「王牌律師」力爭大S遺產

想不到事隔多日，今日（10日）有台灣傳媒報道S媽為了防著具俊曄，已經找「王牌律師」李靚蕾委任過的律師團隊，力爭大S遺產，岳母、女婿展開攻防戰，報道還指據悉具俊曄雖對S媽非常尊敬，但亦已經請來律師，維護自身權益。S媽為事件作出回應。

S媽強調痛恨打官司視具俊曄為兒子

自大S過世後，具俊曄不論颳風下雨，天天上金寶山陪伴，甚至為愛妻打造紀念雕像。而雕像揭幕那天，S媽、小S（徐熙娣）親朋好友全來參加，具俊曄穿著27年前大S送他的外套，痛喊著「 熙媛啊... 我們下次再見面的話，永遠... 永遠在一起吧」，這份愛刻在心底，生生世世都不會忘。雖然具俊曄早已發文表示會放棄大S遺產，交由S媽處理，對於今次爆出爭產，S媽回覆傳媒強調：「我痛恨打官司，勞民傷財。」甚至S媽稱具俊曄「阿德」（韓文中通常是指「兒子」），看到具俊曄如此深愛大S，所以S媽也愛具俊曄，把他視為兒子看待。

小S斥造這種謠的人真的居心叵測

小S亦透過經理人回應：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」有指大S身家可能不只破億，因她名下擁有「台北信義」、「國家藝術館」兩戶房產，豪宅市值約6.5億元，再加上出道多年接拍廣告、代言費、拍戲片酬，以及出書《美容大王》版稅、唱片版稅，曾有年收8000萬的紀錄，資產超驚人，遭外界預估身家至少有10億元。根據台灣《民法》第1138條規定，遺產繼承順位依序為直系血親卑親屬（即子女）、父母、兄弟姊妹、祖父母，如果具俊曄拋棄繼承的話，並不會直接由S媽來繼承，而是由大S的兩個小孩平均繼承。

