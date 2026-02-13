Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

徐熙娣無預警宣布復出 拒絕再陷入喪姊低潮情緒 回歸《小姐不熙娣》：尋找新的小S

更新時間：14:36 2026-02-13 HKT
灣女星大S徐熙媛在2025年2月2日與丈夫具俊曄、妹妹小S徐熙娣與及家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，終年48歲。與大S徐熙媛感情極深的小S徐熙娣，對胞姐的猝逝悲痛莫名，決定向《小姐不熙娣》節目請假半年，由吳姍儒暫代擔任節目主持。

小S徐熙娣在無預警情況下宣布回歸

小S徐熙娣今日（13日）在無預警的情況下，在IG貼出身處攝影廠照片，宣布回歸《小姐不熙娣》小S徐熙娣今日除了感謝代班主持人的辛勞，更謙虛表示將給予自己一段「重新適應期」，東森綜合台也證實，小S徐熙娣將於3月正式重返螢光幕。

相關閱讀：大S徐熙媛逝世周年爆爭產！S媽傳密謀「王牌律師」鬥女婿具俊曄 小S怒斥：心思非常骯髒  

徐熙娣先給3個月時間尋找新的小S

小S徐熙娣在IG留言：「這段時間，謝謝東森電視台一直支持我，默默的等待我回去工作，也感謝Sandy吳姍儒、薔薔、派翠克把節目做的那麼精采，還有可愛的班底們和辛苦的同事們。我覺得我應該可以試著開始工作了，因為不斷的給自己時間，就好像不斷的讓自己陷入低潮的情緒！所以我要開工了，但我先給自己一季（3個月）的時間，去尋找新的小S，我希望一定要是我自己都喜歡的樣子，謝謝期待我的每一個人，我會照著我的心情去好好做的。2026，祝福大家一定要健康、平安～」小S徐熙娣去年憑《小姐不熙娣》在金鐘獎與派翠克成功奪下「綜藝節目主持人獎，小S徐熙娣表示《小姐》是姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是由大S所發想。

小S徐熙娣將於3月正式重返螢光幕

當晚是大S徐熙媛2月離世後，小S徐熙娣首度公開露面，她當時哽咽地說：「因為我和我姊是世界上最了解彼此的人，所以我知道，她一定希望我出席。為了讓我媽記得，雖然我姊不在了，但是還有我在。」小S徐熙娣坦言不知道怎樣算是振作起來，她的心還是空空的，無助時還是很想打電話給大S，她對天上的姊姊喊話：「姊，雖然妳不在的人生真的很辛苦，但是我一定會往前走的，I love you。」東森綜合台亦宣布《小姐不熙娣》的靈魂人物小S徐熙娣將於3月正式重返螢光幕，特別將《小姐不熙娣》特輯定位為『主持復健之路』，小S將自己視為『一張白紙』更稱自己為『徐小姐aka MC DEE』，並抱持『重新當主持小白』初心，從頭找回主持節目的節奏，特輯預計將於4月份正式播出。

相關閱讀：金鐘獎2025丨小S勇奪最佳節目主持人獎 淚灑台上告白亡姊大S：我會往前走 蔡康永暖心陪伴

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

