MIRROR御用舞者癌前病變急動手術 自爆一度情緒崩潰 曾參加《造星IV》轉型做網紅

曾於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》的舞者莫家琪（Kaki），雖然未成功做歌手，但仍與不少藝人有合作，曾為MIRROR、洪嘉豪、陳慧嫻、MC張天賦等歌手伴舞。近年莫家琪更成為YouTuber，不時拍片分享生活。近日，她在YouTube頻道上傳影片，自爆早前進行身體檢查後，意外發現患上「子宮頸癌前病變第二級（CIN 2）」，最終需進行手術切除病變組織。她希望透過自身經歷，呼籲廣大女性關注子宮頸健康，切勿忽視定期檢查的重要性。

Kaki莫家琪確診CIN 2

影片中，莫家琪詳細講述了發現病情的經過。她表示，在一次切除粉瘤的手術後，突然收到醫院來電，告知她早前做的子宮頸抹片檢查（Pap Smear）報告結果異常。經醫生建議進行陰道鏡深入檢查後，最終確診為「子宮頸癌前病變第二級」。

莫家琪解釋，此病變多由持續感染HPV病毒引起，細胞出現異常增生。若不及時處理，有機會惡化成第三級（CIN 3），甚至演變成子宮頸癌。由於病情已屆第二級，單靠自身抵抗力難以痊癒，醫生建議她盡快進行「子宮頸電環切除手術（LEEP）」，將病變細胞組織切除。

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Kaki莫家琪慶幸及早發現

回想當刻，莫家琪坦言自己一時難以接受，情緒曾經崩潰。她慶幸自己只是一時興起做了檢查，否則可能在四、五年後才發現，屆時病情或已惡化至更嚴重的地步。她強調，子宮頸癌早期幾乎沒有任何病徵，自己亦無感到任何不適，再次突顯了定期檢查的關鍵作用。

莫家琪在影片中亦分享，醫生曾詢問她關於生育的計劃，並提醒手術後子宮頸會變短，雖不影響懷孕，但會增加早產風險。因此，她決定接受手術，並將這段經歷公諸於世，希望以「活生生的例子」提醒所有女性，不論年紀，都應將健康放在首位。

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Kaki莫家琪鼓勵女性定期做抹片檢查

莫家琪在片末感性呼籲：「希望可以藉著這個機會好好呼籲一下，大家一定要定期做這個抹片檢查。」她坦言，將自己的健康推遲處理，後果可能不堪設想。她勇敢分享的經歷獲得大量網民支持，不少人感謝她的提醒，並表示會立即預約身體檢查。