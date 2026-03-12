Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Stanley@MIRROR未婚妻Alina南美之旅阻滯多 因航班延誤行李未見蹤影

影視圈
更新時間：23:45 2026-03-12 HKT
發佈時間：23:45 2026-03-12 HKT

MIRROR成員邱士縉（Stanley）昨日出席男裝品牌活動，大爆未婚妻李炘頤（Alina）到秘魯旅行一嚐死籐水，飲完仲嘔到死。事實Alina這次南美之旅，過程中遇上不少阻滯，原來她因航班延誤導致行李未見蹤影。她在社交網大吐苦水，分享前往目的地的片段。她說：「我們上一班機延遲，在巴黎去阿姆斯特丹，現在我們上到飛機，但我們的行李在阿姆斯特丹，但一日只得一班機，他說最快明天給我，但其實明天就去亞馬遜。」片中的Alina表現無奈，在機艙內大曬身上物品，當中有小量護膚品、七個杯麵，但沒有服裝。

Alina稱28小時後才取回行李

不過鏡頭一轉，Alina的同行女性朋友笑言感覺行李跟住她們上機，最後Alina表示經過28小時後終於取回行李，因為人延誤要住多一晚酒店又重新再買張機票，希望保險付清。Alina留言說：「呢單嘢真係好難忘，因為行李嘅延遲，成個行程延遲咗，我哋要比多晚酒店、重新買過張機票到下個點( Air France 比嘅回應仲難忘 )最後保險好似補得八舊水，都唔知補去邊個位好， 以後歐洲轉機真係不了！」

