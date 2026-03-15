姜濤完成首個Solo巡演抵港 自評得7分︰盡咗力 收英國「姜糖」信件飛機上細閱丨機場直擊

男團MIRROR 成員姜濤在本月13日在英國倫敦OVO Arena Wembley舉行首個個人巡迴演唱會《KEUNG TO "LAVA" LIVE TOUR 2026 LONDON》，今日（15日）傍晚從英國返港。《星島頭條》在機場直擊姜濤回港，現場有半百「姜糖」（粉絲暱稱）手持應援物品到機場接機，姜濤亦有接受訪問，指第一次舉行巡迴演唱會，對自己而言是個里程碑。

姜濤望再跟倫敦「姜糖」見面

晚上6時50分，戴帽、太陽眼鏡及黑色口罩的姜濤，身穿卡其色乾濕外套，在經理人陪同下從特別通道步出，大批姜糖高聲呼叫偶像名字，姜濤亦禮貌地向現場粉絲打招呼。受訪時，問到姜濤給自己的演唱會多少分？他說：「6、7分，我都未好仔細睇返成個rundown，都盡咗力啦！」問到在倫敦開show感覺如何，他直言自己的第一次巡迴演唱會，是一個里程碑，亦感恩有這次機會，希望可以再次跟倫敦嘅朋友見面。提到有時間外出食玩買，他表示是跟工作人員外出：「又睇咗Phantom個Musical，都獲益良多。」

獻唱《夏日傾情》：覺得大家聽完開心

提到有時間跟黃偉文吃飯，問他有否傾合作機會，他表示只送了自己的唱片給對方，希望下次可以再見到他。問到演唱會上揀選了黎明的《夏日傾情》獻唱，他說：「因為之前跑步有聽呢首歌，一直都很想唱，自己都好鍾意黎明前輩呢首好出名嘅作品，我覺得大家聽完開心，所以就唱，我每一站都會唱唔同嘅歌。」姜濤表示在英國收了「姜糖」許多信，自己會在房間、飛機上觀看，他亦透露回來一星期後，又要飛往多倫多和美國工作。其後姜濤接過現場粉絲送上的鮮花和信件，再登上七人車離開。