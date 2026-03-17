李海銅是誰？《臥底嬌娃》馬貫東女友仙氣爆棚一夜爆紅 解構「藝訓班班花」Gfable魅力

TVB熱播劇集 《臥底嬌娃》中，李海銅憑「蘇嘉盈」一角成功跑出，在戲中與男主角潘奕風（馬貫東飾）的「綠袖子情緣」充滿「洋蔥」，細膩的演技備受肯定。作為《臥底嬌娃》演員陣容中的亮眼新星，李海銅完美演繹了劇中「絕世好女友」的角色，超強仙氣、甜美聲線及Gfable特質，更讓網民給予她極高評價，盛讚李海銅為「小劉穎鏇」。《臥底嬌娃》播出後，李海銅IG粉絲數一夜激增20%，即睇這位備受關注的TVB小花背景。

李海銅是「藝訓班班花」

現年28歲的李海銅畢業於香港理工大學，於2021年出道，曾參演ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》，演出劇中的虛構女團YOLO的成員。及後加入第32期無綫電視藝員訓練班，並於2023年畢業，當時已因出眾外形而被封「藝訓班班花」。李海銅出道後獲得不少演出機會，曾參演《反黑英雄》、《刑偵12》及《新聞女王2》等，戲份雖少，但表現頗為突出。

李海銅感激馬貫東貼心指導

李海銅受訪時感激對手馬貫東的貼心指導，即使犧牲休息時間也陪同她這位新人演員討論劇本，讓她獲益良多。李海銅的出色演繹，完美呈現了「蘇嘉盈」的溫柔與體貼，成功俘虜了大量觀眾的心。

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李海銅私下「男仔頭」性格

李海銅大方親揭自己私下其實是「男仔頭」性格，更是易肥體質，每次拍劇前都需靠節食來維持纖腰。從「藝訓班班花」到《臥底嬌娃》的亮眼新星，李海銅憑藉其獨特魅力與紮實努力，成功博得觀眾關注，未來的發展潛力無限。

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