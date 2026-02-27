臥底嬌娃丨羅毓儀女警look變少年警訊？ 被媽媽嘲似幼稚園畢業生 156cm身高疑報大數

由馬貫東、張曦雯、陳瀅和羅毓儀演出的TVB劇集《臥底嬌娃》目前正在熱播中，飾演女警「童小茹」的羅毓儀（Yuki），連日來亦因身高問題引發熱議，「童小茹」羅毓儀在劇中有一幕與「沈佳琪」張曦雯（Kelly）並排而行，由於張曦雯擁有175cm身高，與羅毓儀形成「最強身高反差萌」，更有網民留言質疑羅毓儀的156cm身高「報大數」，並指羅毓儀「真人肯定150cm都冇。」

羅毓儀遭網民笑封「少年警訊」

今次是羅毓儀首次披上警服飾演女警，羅毓儀第一場第一集大玩「彩蛋回憶殺」，加插經典臥底劇集《使徒行者》的精彩片段，而對做臥底及查案充滿憧憬的羅毓儀，不但以「女版福爾摩斯」造型亮相，再配以cute到爆炸的粉紅貓耳朵、及把玩紙張時的「貓咪式出爪」，可愛度爆晒燈。由於「童小茹」是軍裝女警，羅毓儀不時會以軍裝亮相，配以天真笑容加上小朋友身高，整個造型極有「反差萌」，遭網民笑封「少年警訊」。

羅毓儀等足4年終可做警察

對於今次演出，羅毓儀興奮地說：「其實我等咗呢個角色，已經等咗4年嘅時間。好記得初初係訓練班出嚟嘅同學仔都有試過着軍裝警察，但唯獨係我係未試過。我永遠都係做一啲嘅角色係畀警察救，從來未做過正義嘅夥伴。」當羅毓儀興致勃勃地將自己的警察造型照分享給媽媽時，卻被形容為「好似幼稚園畢業生」，令她哭笑不得。為了應付劇中大量的動作場面，羅毓儀特意學習泰拳和踢腿，但她也幽默地自嘲道：「不過礙於我隻腳比較短，踢得高極有限，哈哈！」 ， 但仍有網民接質疑「為甚麽身體那麽矮，還可以做警察？」，更有網民長篇大論批評：「不要亂亂侮辱做警察的規則！女警的身高有一定的要求！這個女的完全不可能進得了警部或者是考試！你們做拍戲的，不要因為要拍戲而拍戲！也拿點專業的知識出來囉！」。

羅毓儀被網民質疑「報大數」

據警務處最新資料顯示，警隊早於2023年5月5日起已經調整入職要求，包括女性投考人不再受限於過往的152厘米（1.52米）最低身高和體重（如過往42kg）限制。警隊同時取消了「不配戴矯視工具的視覺敏銳度測試」，即是投考者日後可以在戴眼鏡或者戴隱形眼鏡的情況下接受上述測試，通過者即視為符合視力要求。至於色覺測試的要求，則維持不變。對於網民質疑「報大數」的疑團，羅毓儀公開留言回應，高EQ大方地說：「咁你就要快啲嚟我哋《臥底嬌娃》宣傳，證實吓我有冇150。」

