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鍾柔美再爆公關災難？解禁後態度180度轉變 宣傳《臥底嬌娃》再添負評：以為自己係公主

影視圈
更新時間：15:30 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-17 HKT

童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）曾錯手在IG分享被緋聞男友劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片後，強調自己仍是「A0」（沒有戀愛經驗），其後在外界質疑下，Threads再瘋傳多張疑似鍾柔美中學時期與多位男友合照，當日有又攬又錫的激吻相，結果A0人設崩壞，被網民離棄兼狙擊。

鍾柔美出席宣傳活動露出不耐煩

神隱多時的鍾柔美終現身承認自己曾對大眾講大話並稱：「我以後會努力去提醒自己，去做返好自己！」近日鍾柔美「解禁」出席劇集《臥底嬌娃》的宣傳活動，當時有fans要求粉絲簽名及合照，鍾柔美一臉寸爆走近，期間更因一事露出不耐煩的表情。

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鍾柔美一臉輕挑走近fans堆

日前有網民在Threads貼上一段影片並說：「難得解凍，有得出嚟就態度好少少啦。」片中所見，當日鍾柔美宣傳劇集後，雙手擺後走近fans堆，當時她的表情已經一臉輕挑，後來有fans向她遞上閃咭並要求簽名，鍾柔美扭轉頭並以「冇尾音」的語調叫經理人替她拿住電話，在簽名期間，有粉絲問「影張相，Yumi」，鍾柔美似略顯不耐煩：「簽埋名先好無？」事件又惹來爭議，有人說：「呼喝個助手叫人攞嘢唔該都無聲。公眾場所都咁無禮貌，想像到平時咩態度對助手。」、「點解仲有人叫佢簽名、影相？𢲷晒頭…未紅先驕，態度又差！」、「我朋友係工作人員，話佢不嬲態度都係甘，鏡頭前已經算好了！」、「佢今次都係玩真心話大冒險輸咗先會咁嘅態度㗎啫。」、「點解仲可以咁衰相？少少改善都冇？」、「以為自己係公主？」

鍾柔美曾因態度和神情惹人強烈反感

鍾柔美去年曾在頒獎禮回應有關與劉展霆（Eden）的戀情傳聞時，當時鍾柔美的態度和神情卻引起網民強烈反感，頻頻「fing頭」、翻白眼，神情顯得相當不耐煩。鍾柔美的A0人設崩壞後，鍾柔美曾解釋當時內心極度混亂和很緊張：「呢個真係一個好好嘅課堂，我真係唔係咁嘅意思，日後會更留意自己講嘢嘅態度同表情管理。其實每次做訪問，我都會喺自己嘅內心世界諗好多點樣去表達，但可能我講嘢真係唔叻，表達得唔好，一嚿一嚿、跳來跳去咁，呢樣係我嘅缺點。我身邊嘅人都話『你唔會咁樣做㗎喎』，但我嗰刻真係崩潰嘅。」後來鍾柔美再因回應與劉展霆在事件發生後關係變得微妙，但情人節當天仍收受疑似男方贈送的禮物，令誠信一度陷入破產。

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