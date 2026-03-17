佘詩曼睇許紹雄遺作《正義女神 Themis》淚崩：我是抽離不到 憶述「老竇」罕見一面

由佘詩曼、譚耀文擔正的劇集《正義女神 Themis》，不止是許紹雄的螢幕遺作，也是佘詩曼跟他最後一次合作的劇集，意義非凡。近日佘詩曼在看片會的直播訪問中透露，她觀看了劇集的部分片段，當在畫面中再次看到熟悉的「老豆」，百感交集，一度哽咽表示：「我自己看的時候，我是抽離不到，好像他還在的一個感覺」。

佘詩曼與許紹雄多次合作

佘詩曼跟許紹雄曾多次合作，包括《紅衣手記》、《Yummy Yummy》、《絕代商驕》、《使徒行者》、《家族榮耀之繼承者》等，早已建立親如父女的感情。佘詩曼在直播中提到，當許紹雄的身影出現在螢幕上時，內心湧上一股「好奇怪的感覺」，那種感覺既熟悉又遙遠，她感觸地說：「唉呀，好像好近，然後好像（他）還在的一個感覺。其實我自己看的時候，我是抽離不到的。」

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佘詩曼憶述「老竇」片場趣事

佘詩曼回憶起許紹雄在片場中的趣事，由於兩人在劇中同樣飾演法官，台詞不僅量大，還充滿了專業的法律術語，佘詩曼體恤地說，這部戲「對他（許紹雄）來說，其實壓力我覺得也挺大的。我看到他很專心，很努力去背台詞的一面，這個是我從來沒有見過的，出來的效果，我看到一個很不一樣的老竇。」一直說著普通話的佘詩曼，說到「老竇」這個親暱稱呼，忽然轉了用粵語，跟許紹雄的「父女情」可見一斑。

佘詩曼演出良心法官為民請命

《正義女神 Themis》於3月16日中午12點在優酷平台率先首播，故事以佘詩曼飾演的法官言惠知為核心，她從高等法院轉到少年法庭，處理一系列棘手的未成年人案件。預告片中快速閃現了「縱火案」、「校園霸凌案」、「家暴案」及「姦殺案」、「謀殺案」等，除了劇情具張力外，佘詩曼和許紹雄之間的火花，無疑是劇集最大焦點。

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