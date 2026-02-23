Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「四屆視后」佘詩曼跟周潤發世紀合照 首爆二人多年奇妙緣份 秒變小粉絲噴發少女味

影視圈
更新時間：21:50 2026-02-23 HKT
發佈時間：21:50 2026-02-23 HKT

四屆視后佘詩曼（阿佘）近年事業再創高峰，在中港兩地人氣高踞不下，是許多少男少女甚至叔叔阿姨的偶像。不過，原來這位視后心中也有自己的偶像，那就是國際巨星「發哥」周潤發。阿佘今日（2月12日）在社交平台分享了與一眾巨星開年的照片，更興奮曬出與發哥的「人生第一張Selfie」，並撰寫長文細訴多年來與偶像的奇妙緣份。

佘詩曼周潤發首次合照

在其中一張合照中，佘詩曼與周潤發、苗僑偉、黃宗澤等明星一同開心聚會，場面星光熠熠。然而，最讓阿佘激動的，無疑是她與發哥的單獨自拍。照片中，雖貴為四屆視后，佘詩曼在偶像旁邊卻瞬間變成一位可愛的小粉絲，頭微微傾向發哥，臉上洋溢著幸福的笑容，雙眼更笑成了彎月，完全藏不住內心的喜悅，少女味噴發。而身旁的發哥則頂著一頭標誌性的銀髮，戴著眼鏡，精神狀態極佳，同樣展現出親切燦爛的笑容，流露出滿足的表情，畫面溫馨又難得。

周潤發睇《十月初五的月光》認識阿佘

阿佘在帖文中激動寫道：「人生第一張同發哥嘅Selfie！！」她憶述，多年前曾在清水灣的餐廳偶遇發哥，當時興奮得想起身，卻又害羞得只敢細細聲叫一句「發哥呀！」。另一次則是在約2000年，她被公司高層急召去上訓練班，沒想到導師正是發哥本人，發哥更親切地指認出她，因為他有看《十月初五的月光》，讓當時還是新人的她內心早已樂開花，但表面仍要故作鎮定。阿佘感性地表示：「作為小粉絲嘅我，雖然未有機會合作，但係合影都夠浪漫，超溫馨！」字裡行間充滿了對偶像的崇拜與喜愛，並透露了希望有朝一日能與發哥合作的願望。

