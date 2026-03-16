五月天香港演唱會頭場取消引發公關災難 阿信於深圳騷鞠躬道歉求諒解：我只是普通人

台灣天團五月天近日香港演唱會頭場取消風波，愈演愈烈，香港消委會已接獲194宗投訴，而主辦方除了安排退票外，又宣布加開40分鐘綵排，讓頭場受影響樂迷可以免費入場觀看。近日五月天主唱阿信(陳信宏)，在深圳一場演出中，首度公開向所有受影響的樂迷鞠躬道歉，並坦言：「脫下衣服之後，我跟你們一樣，都是那麼普通的人。」

阿信內地演出鞠躬道歉

近日五月天主唱阿信，在擔任F4《F☆FOREVER恆星之城巡迴演唱會》深圳場嘉賓時，提到近日的演唱會爭議：「再過幾天我們在香港有演唱會，其實最近也忙很多事情，有些做得好，有些做得不好。我說這些啊不是要來求安慰、求抱抱。這25年要穿上一襲所謂名為歌手的衣服，看起來似乎亮晶晶的，但其實還挺重的，也挺累的。」他為近期事件引發的種種困擾與變動，向所有觀眾深深鞠躬道歉，他坦言：「脫下衣服之後，我跟你們一樣，都是那麼普通的人。」

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阿信承諾做好每場演出

阿信承諾之後會做好每一場的演出，他表示：「如果今天晚上有表現不好的地方，或者最近這一陣子有很多的事情，讓大家產生了很多的困擾，產生了很多的變動，在這裏我也跟大家致上最誠摯的歉意，好嗎？不過呢，有句話說，如果道歉有用的話……是的，所以我們會接下來繼續做好每一件事情，包括在『恆星之城』的每一場演出，好不好。」阿信的一番誠懇說話，獲得現場觀眾如雷掌聲。

五月天演唱會頭場無故取消

五月天主唱阿信公開道歉，源於一場愈演愈烈的公關危機。五月天原定3月24日的《回到那一天》香港頭場演唱會，主辦方突然宣布取消，雖然改為加開3月29日慶祝成團日的場次，又宣布頭場觀眾可以退款，但已為樂迷帶來不便，尤其是專誠由外地而來的樂迷，住宿行程均受到影響，而近日主辦方再宣布加開40分鐘綵排，讓頭場受影響樂迷可以免費入場觀看，再加上阿信真誠道歉，希望解決是次風波。

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