五月天售票後臨時取消3.24啟德演唱會 《東張》女神梁菁琳呻被耍 歌迷怒轟求賠住宿費

台灣天團五月天早前宣布將於2026年3月24、25、27、28日在香港啟德主場館舉辦「回到那一天」巡迴演唱會，3月29日是五月天的成軍日，相信音樂昨日（9日）宣布將加開29日場次，粉絲一起慶祝成軍29周年紀念日，不過同時取消3月24日第一場演唱會，結果惹來粉絲相當不滿，一度要求賠償交通以及住宿費用。

《東張》女神炮轟五月天演唱會改日子

《東張》女神梁菁琳（Katerina）隨後在小紅書發文炮轟並稱「當《東張西望》主持人再次變成受害者」，原來她的妹妹幾經艱辛下，成功搶到3月24日的門票，正當梁菁琳與同事討論當日下班後，如何能以最快的速度趕到啟德，殊不知收到這個消息。

梁菁琳不滿五月天取消3.24場次

《東張》女神梁菁琳昨日小紅書為五月天加開3月29日一場而發文炮轟，並稱「當《東張西望》主持人再次變成受害者」，表示：「算不上狂熱五迷，但我的青春有着五月天。票是我妹妹在售票網擠了好久以後親手搶的，這幾天我還在跟同事們討論，當天下班以後如何能以最快的速度，一起從公司趕到啟德看演唱會。結果今天收工就收到了這個消息…，說不失望是假的，畢竟從頭看到尾連一句道歉也沒有，我們甚至有被耍的感覺，原來歌迷是可以這樣呼之則來揮之則去的。成軍之日要加場相信誰也沒意見，我甚至感激五月天願意把329留給香港的五迷，但既然要取消324，當初不要開售不就好了嗎？」

有五月天歌迷稱「脫粉」

有人留言期待《東張西望》跟進此事， 梁菁琳留言說：「抱歉我不能代表節目組決定節目以及採訪內容，但我的確想知道取消的真實原因。他們有免責聲明的確是可以這樣做，但也很坦白說這真的是寒了歌迷的心，畢竟錢可以再賺，信任沒了的話很難修補。」還有人說：「改場次都好過直接取消啊……沒機會重新搶票了？」梁菁琳留言說：「想要看329的話的確是要重新搶。」接着亦有人說：「兒戲話取消就取消，有同樣經歷嘅我表示好無奈。」、「真的好端端的演唱會整成甚麼了，無語啊，全整得稀碎。」、「作為前五迷，我而家真係睇唔透，何必要令到自己晚節不保。」、「這個結果讓我確信，退追五月天是正確的決定。我真的越來越不理解五月天跟其團隊 好陌生，一直捅粉絲刀到底在想甚麼，我追星是要開心的欸，五迷當得不開心我也不當便罷，看到最新官方po文只覺得荒唐至極，這真的是低級錯誤的發生欸，超荒唐的啦。看留言一片罵聲。」

