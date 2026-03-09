Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五月天驚喜宣佈3月29日香港站生日限定正式加入 場次將調整至最新安排 瑪莎預告有驚喜彩蛋

今年是五月天成團29年，五月天較早前公佈，2026年會於香港、台北、北京三地與歌迷見面。自演出日期公布後，許多歌迷都期盼能在3月29日「成團日」，與五月天一起慶祝這個別具象徵意義的日子。經重新審視香港站的整體演出規劃後，並在檔期配合下，我們欣然宣布，五月天 [#5525+1 回到那一天] 香港站四場演出日期，將調整為3月 25、27、28、29 日 舉行，正式加入3月29日生日限定。主辦單位謹此特別感謝啟德體育園及各界的協助和支持，讓生日限定得以如願加入演出安排，亦衷心感謝歌迷一直以來的支持及耐心等待。

五月天取消3月24日場次

為確保所有場次的演出均以最佳的狀態呈現，並讓每個場次的歌迷均能圓滿地享受到生日限定，與五月天一同共度「成團」的重要時刻，團隊經審慎評估後，原定於3月24日舉行的場次將會取消。主辦方將會為已購買3月24日場次的觀眾辦理退票安排。各售票平台將自行啟動退票程序，用戶無需申請退款或進行任何操作；票款及相關顧客服務費、郵遞費用（如適用），將全數原路退回至用戶購買門票的付款賬戶。

五月天決定加料慶祝

五月天所屬的相信音樂與特高娛樂表示，十分感謝各界及歌迷的支持，令3月29日的生日限定夢想成真，決定加料慶祝，除了本來已精心策劃好的新編排，MAYDAY MAX、裸視3D、讓五月天可以更親近歌迷的巴士舞台外，決定再加入生日週環節。為了將生日限定全部show off，屆時瑪莎會帶來新的驚喜彩蛋，期待大家一起來慶生破蛋，五月天要與歌迷一起共同刻畫29歲生日印記。

如對票務安排有任何查詢，可致電相關購票平台︰

快達票︰+852 31 288 288

大麥︰+86 1010 3721

主辦單位︰特高娛樂 / 大岳娛樂 / Live Nation TW

2026 MAYDAY #5525+1 LIVE TOUR IN HONG KONG

2026 五月天 [ #5525+1 回到那一天 ]

25 週年巡迴演唱會
香港站 ． 春暖花開版

門票於3月11日 中午12點 公開發售

購票：https://hkt.hkticketing.com/hant/#/allEvents/detail?projectId=50000000979001

演出日期: 2026年3月25日及3月27 - 29日
地點:啟德主場館
演出時間:晚上7時正

票價: 港幣HK$1855 / HK$1555 / HK$ 1355/ HK$1155 / HK$955 / HK$ 755/ HK$ 555

