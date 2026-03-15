第19屆亞洲電影大獎｜章子怡封「卓越亞洲電影人大獎」感恩狗仔隊消失  劉俊謙奪飛躍獎同太太視像慶祝

《第19屆亞洲電影大獎》今晚（15日）於戲曲中心舉行，章子怡獲頒發「卓越亞洲電影人大獎」，劉俊謙則獲頒「亞洲飛躍演員獎」，而劉昊然獲頒「AFA新世代獎」。

章子怡望演現實主義作品

章子怡對於獲頒發「卓越亞洲電影人大獎」，她表示很開心，對上一次於該頒獎禮憑《一代宗師》獲獎，再次來港感覺跟香港有很深的緣份，心情更加輕鬆。談到再次來港心情是否不一樣，她表示以前香港有很多「狗仔隊」，現在也不見了，與香港媒體交流感覺很友善，話題焦點在電影上，讓她放鬆很多。談到可有什麼角色想挑戰，她表示想拍一些現實主義活在當下的戲，又大賣關子好快投入拍新戲，屆時具體情況大家會看到。談到她當演員及導演感覺可有不同，她坦言若然選擇角色時，想挑選有靈魂有趣的角色，導演工作則被要求，但頗有意思，不過要編導好辛苦，好像精神分裂，需要一邊演出一邊看著個螢幕，但有好劇本會嘗試。

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劉俊謙跟蔡思韵視像慶祝

劉俊謙則獲頒「亞洲飛躍演員獎」，他坦言好開心，亦很久未有出席頒獎禮，又認為獎項對演員一種肯定，同時亦子張需要，因為是一種很大的鼓勵，但不敢說獎項為自己在事業上帶來一支強心針。談到得獎會如何慶祝，劉俊謙透露太太蔡思韵身在外地工作，領獎後會跟對方視像見面當一齊慶祝，頒獎禮後翌日也隨即投入工作。談到演出以最深刻的拍攝經驗，劉俊謙坦言每次拍攝會面對不同的挑戰同難題，每次也很獨特，又笑言跟太太合作當然最深刻難忘。劉俊謙更透露好想做編劇和導演工作，自己亦有寫故事，正在籌備階段當中，希望擴闊自己領域。

劉昊然視發哥做偶像

至於獲頒「AFA新世代獎」的劉昊然，表示自己入行已12年，獲得肯定好開心，最難忘好榮幸在2024年跟周潤發合作演出電影《唐探1900》，自小睇對方的電影長大，也視發哥為偶像，能夠在片場一起拍戲，對方也很願意將自己的經歷跟大家分享，而且每朝帶他們一齊跑步。他說：「發哥更相約在香港一起去跑半馬，不過今次行程緊密，唯有留待下一次。」談到可有角色想演， 劉昊然表示在演戲上也有點歷練，但演員需要跟著年齡去演，自己也開始長大，想演父親的角色，他本身跟父親也有交流，若要演父親角色，都會去想甚樣教育孩子。

許恩怡擔任應屆青年大使

大會邀得來自泰國的洪天逸 (Mean)、香港的許恩怡 (Natalie) 以及台灣的蔡凡熙 (Kent)擔任應屆青年大使。至於上一屆擔任青年大使的林明禎和盧鎮業（小野）在台上分享感受。對於擔任應屆青年大使，許恩怡表示好感恩又榮幸，昨晚聯同洪天逸和蔡凡熙拍攝宣傳片，這些經歷很珍貴，因為拍攝地點跟屋企相距離5分鐘路程，是她平日游泳的沙灘，所以跟兩位演員分享日常生活，感覺溫暖又開心，並會記得這個經歷。

蔡凡熙踏入新里程碑

台灣演員蔡凡熙表示兩年前曾出席亞洲電影大獎頒獎禮，當時擔任頒獎嘉賓，今次則擔任大使感覺與頒獎禮一起進步，十分榮幸又開心，自己踏入一個新的里程碑，又自言入行已十年，但仍可做到『青年大使』。談到今次來港，他笑言跟香港粉絲在網上聊天，自己也很喜歡香港，今次之行並未有時間外出品嘗香港美食，希望完成工作有時間去食避風塘炒蟹。

蔡凡熙拍宣傳感緊張

泰國演員洪天逸，坦言能夠來港參與電影盛事感到很興奮，又搞笑指跟另外兩位演員合作拍宣傳片，感到好緊張，差些影衰泰國演員個名，但最後也順利完成拍攝。他又指並非首次來港，以往來港也是旅行，今次是首次為工作來港，更大讚香港是一個好溫暖又有魅力的地方。他笑說：「今次之行順道去拜神，發現好多人，一半也是泰國同鄉。」

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