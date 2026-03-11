Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

章子怡想與張家輝合作拍愛情片 不怕聽唔明港普：渣渣輝 鄭中基出席「編劇家協會頒獎禮」不受訪

影視圈
更新時間：11:45 2026-03-11 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-11 HKT

張家輝、廖子妤、王丹妮、許冠文等，昨晚（10日）出席《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》。鄭中基與余思敏婚變，早前兩人被傳媒發現現身灣仔家事法正在辦理離婚手續。雖然鄭中基有份出席頒獎禮，但他待傳媒離開現場後才出現，不過事前公關亦表明他不會接受訪問。而當晚得獎名單，分別有劉鎮偉奪得「榮譽大獎」、2025年度推薦劇本獎則由《再見UFO》及《女孩》，至於2025年度「最佳電影角色獎」，由章子怡奪得。

章子怡會出席金像獎頒獎禮

獲頒「年度最佳電影角色」的章子怡，久未香港露面的她，在台上表示如有好劇本要給她，若然不夠資金開戲也可以找她。章子怡接受訪問時，談到她很久未來港，今次再度來港便得獎？她笑指香港是寶地。對於在應屆金像獎可有信心得獎，她表示會出席金像獎頒獎禮，又認為有幾位入圍演員的演出也很驚喜，剛才坐在張家輝旁，也希望將來大家有機會合作拍一部愛情片。當笑問她是否聽得明白張家輝所說的普通話，章子怡即搞笑爆句：「渣渣輝！」引得現場爆笑。提到章子怡在台上指若然沒有資金開戲可找她，她表示是自己心裡話，知道大家也在堅持，如果劇本合適她會支持。

章子怡爆女兒偶像是宋雨琦

提到農曆年，章子怡表示今年帶同子女到三亞旅遊。談到她的女兒獲讚越大越美，她搞笑指的確比出生時好看，又透露女兒有一點表演天份，亦很熱愛「跑酷」運動，而且愛追星。她笑說：「女兒偶像是宋雨琦，我也有陪女兒追星。」章子怡又指女兒也看過她演出電影《臥虎藏龍》、《醬園弄·懸案》，女兒也覺得她在戲中被打得太辛苦，亦擔心她會痛，令她感覺甜在心頭。

