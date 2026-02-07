蔡思韵未有生B計劃 與劉俊謙結婚4個月想享受二人世界 范麒智不捨王智騫離開公司：佢係好好嘅大哥

蔡思韵昨晚（6日）出席品牌活動，提到她上次出席完同一品牌活動不久便與劉俊謙爆出婚訊，問今次現身會不會再傳喜訊？她反問是否因農曆年將至，大家都以長輩式關心她？對於她似乎有「幸福肥」，蔡思韵表示因為即將要開新劇，所以為了角色增肥，吃多了也做gym去增磅，至於增肥多少則要看視覺上是否去到導演想要的那個狀態，總之希望自己的線條能夠更突出。

長輩沒有催促生B

至於是否有計劃生小朋友？她說：「我覺得呢個年代好open，都唔一定需要生小朋友，暫時嚟講我係冇呢個打算，其實嚟緊都好忙，喺台灣開劇，阿謙都好忙，嚟緊佢都要準備《城寨》（續集）。」她又指才剛結婚4個月，想先享受2人世界，而長輩也知道兩人在事業上有很多事情想做，所以沒有催促。問到身為劉太的她，今年新年是否會用「劉」姓利是封？她表示自己比較環保，通常會用客戶送的利是封，不過還是會參考大家意見。

跟家人一起過新年

同場的范麒智情人節將會跟拍檔王智騫在港舉行見面會，他指最近努力練歌，亦準備了玩遊戲的互動環節，希望粉絲會鍾意。對於王智騫將離開公司，范麒智指暫時是兩人最後一次一起搞的見面會，雖然因對方離開令兩人「分手」，但私下仍有見面也是好朋友：「希望佢離開後一切順利，大家始終都係好朋友。（唔捨得？）當然會，一齊出生入死又一齊同居過，喺BL佢係我情侶，現實生活中佢就係個好好嘅大哥。」范麒智透露新年會跟家人一起過，問到長輩會否問他的感情事？他指因自己工作忙，所以通常比較關心他的身體狀況，又謂因年底有機會參與動作電影，故現在要努力開始操練體能。