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中年好聲音4｜尤淑情唱喊3女評審攞MVP  肥媽憶亡夫收唔到聲  海兒谷婭溦超感動

影視圈
更新時間：22:41 2026-03-15 HKT
發佈時間：22:41 2026-03-15 HKT

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》最新一集「導師分組賽」於周日播出，賽況愈趨激烈。今晚賽事充滿「洋蔥」，多位參賽者都唱到喊，其中來自馬來西亞的尤淑情，唱出張惠妹的《我最親愛的》，她充滿感情的完美演繹，亦唱喊了三位女評判肥媽、海兒同谷婭溦，尤其肥媽因為憶起天上的亡夫，幾乎哭得「收唔到聲」，而她亦取得今輯賽事首個MVP獎項。

尤淑情唱哭3女評審

尤淑情越洋來港參賽，她表示近期都未有返回馬來西亞，所以都好掛住留在當地的老公。因為全心全意投入了在參賽歌曲《我最親愛的》，故此發揮一流，而她的感動演唱，令肥媽、海兒及谷婭溦都忍不住流下淚來，而尤淑情本人亦流出不少眼淚。周國豐、張佳添盛讚尤淑情將歌曲的感情發揮得淋漓盡致，而肥媽更邊哭邊道：「你頭先一路唱，我本來都唔想諗起我先生，不過我哋大家都係有感情嘅動物....所以我認為，唱歌時感情係重要過技巧」。尤淑情得到評判的一致讚好，最終取得98分，而她更取得今輯比賽的首個MVP獎項，她特意多謝紅隊老師布志綸：「係老師逼我去唱呢首歌」。

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吳亦偉記掛老婆仔女

而來自台灣的吳亦偉同樣唱張惠妹的歌曲，他演唱《真實》獲評審讚賞可以唱出歌中的沉痛感覺。吳亦偉之後亦話，自從上次比賽到現在每天都不停工作，要錄歌和練歌等，睡不夠4小時，過程雖辛苦但他不想放棄夢想。他之後更表示很久沒有見老婆和孩子：「我說『爸爸很對不起你們』，但我也沒辦法帶他們來，因為機票很貴。」說完「機票很貴」，現場即傳出笑聲。

梁煜坤有好朋友離開

而綠隊的另一位成員梁煜坤，就唱出張學友名曲《心碎了無痕》，他全程眼泛淚光極有感情。梁煜坤表演完之後說：「因為可能是我比較脆弱，然後聽到這樣的歌呢，內心會有觸動、揪心一樣。」之後他開始爆喊：「今天有好朋友離開，我唱到『求你千千萬萬不要走的時候』，我很難受……」。之後他不停飲泣，場面十分傷感。最後今集淘汰了有病在身、發揮失準的袁帥，以及朗尼和彭梓嘉。

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