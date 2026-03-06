中年好聲音4丨「白眉鷹王」莫家淦搬入「藝人風水寶地」吸金力強 北上發展人氣飆升躋身複式豪宅

曾經在處境劇《愛回家之開心速遞》飾演接龍保安「王朝」的莫家淦（Keith）近年終於捱出頭，簽約譚詠麟旗下的藝能娛樂後，將事業重心北移，發展順利，曾譚詠麟在央視合唱《一生中最愛》，又曾在國內的短視頻劇《重啟2003》當男一，去年更成為春晚主持。

莫家淦搬入「藝人風水寶地」工作量飆升

早前莫家淦以「白眉鷹王」重拾歌手身份參與《中年好聲音4》，人氣再度急升，莫家淦篤信風水命理，早年聽取朋友意見後，搬入被稱為「藝人風水寶地」的深井居住，事有湊巧適莫家淦的工作量至今有增無減，莫家淦日前貼上一段在豪宅團年片段，似乎身價又再升級！

莫家淦身處複式豪宅面積闊落

莫家淦早前在社交平台貼上段團年片段並說：「春節的親子時光，Happy moment」，片中莫家淦身處一個複式豪宅，木造樓梯位置設有滑梯，莫家淦攬住小朋友，從樓梯上滑下來，屋內空間感十足，客廳樓底相當高，面積相當闊落，目測最少可以容納逾20位親朋好友都沒有難度，室內裝修以木造暖調為主，擺有不少馬兒擺設和植物。莫家淦曾表示搬屋後與岳母住處相鄰，方便幫忙照顧小朋友，事業上有不少嘗試機會，起碼不用每個月也四出借錢。莫家淦與太太黎慧盈婚後育有兩子，除了幕前演出外，還投資手錶及眼鏡生意，可惜因為疫情而令其生意一落千丈，為了養家，莫家淦曾經做送貨司機，甚至做日薪九百的搬運工人，幸好得到譚詠麟賞識，安排北上發展。

莫家淦自認面目相當模糊

莫家淦去年更參與《中年好聲音4》，莫家淦曾說：「可能好多人都唔認識我，面目相當模糊。而認得我嘅，有啲會話以前成日睇我報道娛樂新聞，有啲就會話記得我係《愛回家》嘅保安，但唔記得王朝馬漢定係趙虎。其實自己一畢業就入咗娛樂圈做娛樂新聞主播，之後陸續試過唔同崗位，做過旅遊節目，拍過劇集，做過春晚司儀，喺唔同舞台唱過歌，做過直播帶貨，自己仲出過個人單曲。每一份工作自己都會盡心盡力去做，希望大家喜歡。而今次當知道有機會以藝人身份參加《中年好聲音4》時候，心情係興奮，但同時又有啲擔心。因為自大學畢業後我基本上無再參加過任何歌唱比賽，心入面懷疑自己得唔得呢？會唔會好快被淘汰？值唔值得去玩呢？最後當然大家都知，我以白眉鷹王身份參加《中4》。當自己上到比賽台上，發覺原來真係好鍾意舞台，好鍾意唱歌。過程雖然緊張，但又好享受。今日終於可以除低面罩以「莫家淦」示人，我唔知喺呢個比賽可以走到幾遠，亦唔知喺娛樂圈可以走到幾遠。總之，盡力，盡心，過好人生每一段旅程。」



