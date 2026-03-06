Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨「白眉鷹王」莫家淦搬入「藝人風水寶地」吸金力強 北上發展人氣飆升躋身複式豪宅

影視圈
更新時間：12:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-06 HKT

曾經在處境劇《愛回家之開心速遞》飾演接龍保安「王朝」的莫家淦（Keith）近年終於捱出頭，簽約譚詠麟旗下的藝能娛樂後，將事業重心北移，發展順利，曾譚詠麟在央視合唱《一生中最愛》，又曾在國內的短視頻劇《重啟2003》當男一，去年更成為春晚主持。

莫家淦搬入「藝人風水寶地」工作量飆升

早前莫家淦以「白眉鷹王」重拾歌手身份參與《中年好聲音4》，人氣再度急升，莫家淦篤信風水命理，早年聽取朋友意見後，搬入被稱為「藝人風水寶地」的深井居住，事有湊巧適莫家淦的工作量至今有增無減，莫家淦日前貼上一段在豪宅團年片段，似乎身價又再升級！

相關閱讀：《愛．回家》男星北上掘金變巨星？風騷試新電車下一步買樓 疫情曾零收入變賣家產

莫家淦身處複式豪宅面積闊落

莫家淦早前在社交平台貼上段團年片段並說：「春節的親子時光，Happy moment」，片中莫家淦身處一個複式豪宅，木造樓梯位置設有滑梯，莫家淦攬住小朋友，從樓梯上滑下來，屋內空間感十足，客廳樓底相當高，面積相當闊落，目測最少可以容納逾20位親朋好友都沒有難度，室內裝修以木造暖調為主，擺有不少馬兒擺設和植物。莫家淦曾表示搬屋後與岳母住處相鄰，方便幫忙照顧小朋友，事業上有不少嘗試機會，起碼不用每個月也四出借錢。莫家淦與太太黎慧盈婚後育有兩子，除了幕前演出外，還投資手錶及眼鏡生意，可惜因為疫情而令其生意一落千丈，為了養家，莫家淦曾經做送貨司機，甚至做日薪九百的搬運工人，幸好得到譚詠麟賞識，安排北上發展。

莫家淦自認面目相當模糊

莫家淦去年更參與《中年好聲音4》，莫家淦曾說：「可能好多人都唔認識我，面目相當模糊。而認得我嘅，有啲會話以前成日睇我報道娛樂新聞，有啲就會話記得我係《愛回家》嘅保安，但唔記得王朝馬漢定係趙虎。其實自己一畢業就入咗娛樂圈做娛樂新聞主播，之後陸續試過唔同崗位，做過旅遊節目，拍過劇集，做過春晚司儀，喺唔同舞台唱過歌，做過直播帶貨，自己仲出過個人單曲。每一份工作自己都會盡心盡力去做，希望大家喜歡。而今次當知道有機會以藝人身份參加《中年好聲音4》時候，心情係興奮，但同時又有啲擔心。因為自大學畢業後我基本上無再參加過任何歌唱比賽，心入面懷疑自己得唔得呢？會唔會好快被淘汰？值唔值得去玩呢？最後當然大家都知，我以白眉鷹王身份參加《中4》。當自己上到比賽台上，發覺原來真係好鍾意舞台，好鍾意唱歌。過程雖然緊張，但又好享受。今日終於可以除低面罩以「莫家淦」示人，我唔知喺呢個比賽可以走到幾遠，亦唔知喺娛樂圈可以走到幾遠。總之，盡力，盡心，過好人生每一段旅程。」

相關閱讀：《愛回家》男星與前TVB小生勇闖柬埔寨 艷女列隊歡迎 登台享巨星級待遇！

趙浚承定居北京拍片分享一家點滴

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
20小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
15小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身 66歲竟滲少女味雍容華貴 同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
4小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
22小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
3小時前
02:22
星島申訴王 | 買600元斤花膠中伏似避孕套 海味專家教揀靚花膠：合成膠無營養價值
申訴熱話
5小時前