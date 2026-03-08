中年好聲音4｜羅天宇首騷真面目  緋聞女友陳懿德撐場瘋狂心心眼逐格睇  公布分數緊張咬唇

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》最新一集「導師分組賽」昨晚（1日）播出，賽況愈趨激烈。本集「花生指數」最高的，莫過於紅隊的「獅子王」羅天宇，他首次脫下面具，與隊友朗尼合唱王菲的名曲《曖昧》。賽前坦言信心不足的羅天宇，今次獲得一粒「巨大定心丸」，全因其緋聞女友陳懿德（德德）竟親臨現場，全情投入為他打氣，曖昧氣氛瞬間瀰漫全場。

羅天宇獲陳懿德甜笑支持

比賽當晚，首次以真面目示人的羅天宇，賽前受訪時直認非常緊張：「我阿媽都笑我『你入咗行咁耐都仲緊張嘅』，但係冇辦法，對手真係太強，信心對我嚟講真係唔見咗。」然而，當他站上舞台演唱時，鏡頭多角度捕捉到觀眾席上的陳懿德，只見她全程流露甜美笑容，時而雙手托腮，時而溫柔鼓掌，眼神充滿愛意，完全陶醉在羅天宇的歌聲中，流露出藏不住的「心心眼」，彷彿眼裡只有台上的他。有了緋聞女友的傾力支持，羅天宇的表現也更具信心。

相關閱讀：中年好聲音4丨「白眉鷹王」莫家淦搬入「藝人風水寶地」吸金力強 北上發展人氣飆升躋身複式豪宅

評審張佳添擺二人緋聞上檯

在公佈分數的緊張時刻，鏡頭更拍到陳懿德擔心得一度緊咬嘴唇，其緊張程度絲毫不亞於台上的羅天宇，足見她對羅天宇的重視。最後羅天宇和朗尼得到81分，分數不過不失，羅天宇亦明顯有點失望。演出過後，評審張佳添讚羅天宇唱出了《曖昧》的味道，尤其喜歡他演繹情歌的感覺，更即場將兩人的緋聞擺上枱，開玩笑說：「唔怪得德德……唔係，係『德』到咁多女粉絲垂青」。

周志康莫家淦被讚似Boy'z

此外，同場另一焦點落在紫隊的「企鵝人」周志康與「白眉鷹王」莫家淦身上。兩人合唱林憶蓮的經典金曲《為何他會離開你》，獲導師高少華（銀老師）特訓表情管理後，演出時更能將肉緊情緒感染觀眾。評審谷婭溦指兩人入行經歷相似，在台上的聲線遞進與肢體動作都充滿默契，大讚他們很有 Boy'z 的感覺。最後二人得到86分。

王卓樂謝昉益被淘汰

今晚賽事完結，紫隊得的分數最低需淘汰兩名參賽者，最後王卓樂和謝昉益需要離開，紫隊老師「銀老師」高少華哭成淚人，而評審肥媽亦淚流滿面，谷婭溦亦眼有淚光。高大靚仔的謝昉益人緣十分不錯，多位參賽者都極為不捨流下眼淚，場面感人。

相關閱讀：中年好聲音4丨「銀老師」高少華年輕甜美照曝光 新秀出身屢與天王天后合作 被封和音女王