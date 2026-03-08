Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4｜羅天宇首騷真面目  緋聞女友陳懿德撐場瘋狂心心眼逐格睇  公布分數緊張咬唇

影視圈
更新時間：22:25 2026-03-08 HKT
發佈時間：22:25 2026-03-08 HKT

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》最新一集「導師分組賽」昨晚（1日）播出，賽況愈趨激烈。本集「花生指數」最高的，莫過於紅隊的「獅子王」羅天宇，他首次脫下面具，與隊友朗尼合唱王菲的名曲《曖昧》。賽前坦言信心不足的羅天宇，今次獲得一粒「巨大定心丸」，全因其緋聞女友陳懿德（德德）竟親臨現場，全情投入為他打氣，曖昧氣氛瞬間瀰漫全場。

羅天宇獲陳懿德甜笑支持

比賽當晚，首次以真面目示人的羅天宇，賽前受訪時直認非常緊張：「我阿媽都笑我『你入咗行咁耐都仲緊張嘅』，但係冇辦法，對手真係太強，信心對我嚟講真係唔見咗。」然而，當他站上舞台演唱時，鏡頭多角度捕捉到觀眾席上的陳懿德，只見她全程流露甜美笑容，時而雙手托腮，時而溫柔鼓掌，眼神充滿愛意，完全陶醉在羅天宇的歌聲中，流露出藏不住的「心心眼」，彷彿眼裡只有台上的他。有了緋聞女友的傾力支持，羅天宇的表現也更具信心。

相關閱讀：中年好聲音4丨「白眉鷹王」莫家淦搬入「藝人風水寶地」吸金力強 北上發展人氣飆升躋身複式豪宅

評審張佳添擺二人緋聞上檯

在公佈分數的緊張時刻，鏡頭更拍到陳懿德擔心得一度緊咬嘴唇，其緊張程度絲毫不亞於台上的羅天宇，足見她對羅天宇的重視。最後羅天宇和朗尼得到81分，分數不過不失，羅天宇亦明顯有點失望。演出過後，評審張佳添讚羅天宇唱出了《曖昧》的味道，尤其喜歡他演繹情歌的感覺，更即場將兩人的緋聞擺上枱，開玩笑說：「唔怪得德德……唔係，係『德』到咁多女粉絲垂青」。

周志康莫家淦被讚似Boy'z

此外，同場另一焦點落在紫隊的「企鵝人」周志康與「白眉鷹王」莫家淦身上。兩人合唱林憶蓮的經典金曲《為何他會離開你》，獲導師高少華（銀老師）特訓表情管理後，演出時更能將肉緊情緒感染觀眾。評審谷婭溦指兩人入行經歷相似，在台上的聲線遞進與肢體動作都充滿默契，大讚他們很有 Boy'z 的感覺。最後二人得到86分。

王卓樂謝昉益被淘汰

今晚賽事完結，紫隊得的分數最低需淘汰兩名參賽者，最後王卓樂和謝昉益需要離開，紫隊老師「銀老師」高少華哭成淚人，而評審肥媽亦淚流滿面，谷婭溦亦眼有淚光。高大靚仔的謝昉益人緣十分不錯，多位參賽者都極為不捨流下眼淚，場面感人。

相關閱讀：中年好聲音4丨「銀老師」高少華年輕甜美照曝光 新秀出身屢與天王天后合作 被封和音女王

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
9小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
10小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
17小時前
「威龍潘金蓮」梁茵徹底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  網民質疑扮嘢？
「威龍潘金蓮」梁茵徹底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  網民質疑扮嘢？
影視圈
7小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
15小時前
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
11小時前
黃樹棠兒子黃榮璋求婚成功情定KOL女友 入行做配音員 常伴姑姐黃文慧好孝順
黃樹棠兒子黃榮璋求婚成功情定KOL女友 入行做配音員 常伴姑姐黃文慧好孝順
影視圈
6小時前