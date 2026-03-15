蔡淇俊歡送陳思齊掀起公關災難 澄清二人無不和忽被質疑賣臨期貨 追擊酸民：你避開幹嘛

前TVB藝人蔡淇俊，近年長駐內地發展，轉戰帶貨直播，而女星陳思齊去年開始北上跟他搵食，轉眼10個月過去，陳思齊要跟老闆分道揚鑣，蔡淇俊在對方離開公司前，特別擺了餞別宴，成班同事食飯，歡送陳思齊。其後蔡淇俊分享了當晚飯局片段到小紅書，想不到有網民指陳思齊因無錢賺才離去，之後升級至指責蔡淇俊賣「臨期貨」及「貼牌產品」，激到蔡淇俊連環發文追擊該名網民，火藥味極濃。

蔡淇俊舉辦餞別宴歡送陳思齊

事件始於蔡淇俊分享的餞別晚宴影片，片中他與團隊為陳思齊送上驚喜，並配上二人過去一年走南闖北，從零開始打拼的點滴回顧。蔡淇俊在帖文中澄清，陳思齊的離開是為了「規劃另外的職業生涯」，並強調「我們沒有任何矛盾，也不存在大家評論區裡的分贓不勻，利益衝突」，更表示公司大門隨時為她打開。陳思齊在宴會上，也感性表示，這是一間「好有愛的公司」，又送了兩隻招財貓公仔給蔡淇俊夫婦。

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蔡淇俊被質疑跟同事不和

蔡淇俊分享餞別宴短片後，有網民留言指二人「不合」，猜測陳思齊是因為「沒甚麼錢賺，而且很辛苦」才決定離開。對此，蔡淇俊先是簡單回覆「亂說」，但隨著質疑聲浪擴大，他忍不住動氣反擊：「沒錢賺誰會做一年？換你也沒那麼傻吧？」隨著罵戰升級，一名網民將矛頭從人事糾紛轉向產品質量，直指蔡淇俊的商品是「貼牌的做不久的」。該網民稱，自己曾購買其販售的糖水，不僅「日期不新鮮」，而且芋頭「特別硬」，更指控豬肉條也「好硬」。

蔡淇俊為產品護航罵戰升級

蔡淇俊面對產品質量的指控，即與該網民展開激烈辯論。他解釋：「糖水臨近保質期，在直播時已有說明，所以才降價銷售。」蔡淇俊稱自己的產品是「代工」而非「貼牌」，兩者不同之處在於「代工是我們自己有研發自己配方的」。之後怒斥對方：「你避開幹嘛，只回應其他人」，並質疑該網民曾在不同評論區攻擊他。對方則毫不示弱，反駁道：「聆聽消費者的聲音，才能做到最好，走的更遠，而不是在這裡嘴硬讓我不要購買。」一場充滿情誼的餞別宴，演變成蔡淇俊跟網民罵戰，無端留下了不快回憶。

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