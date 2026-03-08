Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好聲音2》選手北上搵食 模仿蔡淇俊帶貨失敗 淪落到食蟲增點擊：蜈蚣腳鉤損嘴唇

影視圈
更新時間：22:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-08 HKT

前男子組合E-kids成員林詠倫，一直在樂壇掙扎求存，先後參加2020年ViuTV《全民造星III》及2023年TVB的《中年好聲音2》海選，但隨著被叮出局，林詠倫亦得面對現實，近年北上發展，更跟「執笠界KOL」蔡淇俊搵食，轉行做直播帶貨。然而內地市場競爭異常激烈，林詠論為了突圍而出，更開始以「食蟲」拍片，蜘蛛、蠍子、蜈蚣全部放入口，被網民指他「搵食」艱難。

林詠倫帶貨直播變食蟲

林詠倫跟蔡淇俊搵食，但一直模仿對方賣「勵志」的帶貨模式，確是生意淡薄，所以他不惜為了吸引眼球，催谷點擊率，竟以極端手法挑戰「食蟲」，他跟太太不停將蠍子、蜈蚣、蜘蛛等昆蟲放入口，見到林詠倫面容扭曲的掙扎表情，就知他吃得相當痛苦，更不慎被蜈蚣腳鉤著嘴唇，又要不停飲湯，清走苦澀味道，林詠倫雖然成功製造話題，卻也反映了北上發展的辛酸與無奈。

相關閱讀：林詠倫斥Tommy亂屈人連自己都呃埋 「A4」風波掀起E-kids陳年不和秘事丨獨家

林詠倫分別參加兩台歌唱比賽

林詠論在《全民造星III》及《中年好聲音2》均見到他的影蹤，但最令網民印象深刻，卻是E-kids以那段傳奇的「會考1分」故事，他們一直對外宣稱三人會考合共取得不多於5分，但阮民安在ViuTV節目《超低能特攻隊》中講出真相，原來他們只是取得1分，還是由阮民安一人在數學科獲得的分數，成員林詠倫和郁禮賢均缺席考試，至今仍是網民的集體回憶。

相關閱讀：獨家丨劉威煌揭乞人憎舊史：以前樣衰又自大 E-Kids Alan玩《中年2》冇老前輩包袱

